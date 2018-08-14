В кресле главы территориальной администрации Георгий Гудыма просидел совсем немного

Назначенный на днях на должность главы Кировского и Ленинского районов Ярославля Георгий Гудымов сложил свои полномочия.



- Он подал в отдел кадров заявление об увольнении, - рассказал источник 76.ru в мэрии Ярославля. - Он уточнил, что уходит с должности по собственному желанию.

Проработал Георгий Гудыма на этой должности всего несколько дней, но шуму наделал в городе за десятерых. Выяснилось, что на работу его взяли с непогашенной судисомстью. Оказалось, что некоторое время назад он устроил драку — пьяный подбежал к полицейскому, с головы ударил его по лицу, разорвал ему одежду и повалил его на землю. Суд его приговорил за это дело к трём годам условно. После этого осуждённый переехал в Ярославль и дослужился до должности главы администрации Кировского и Ленинского районов. И даже получил на это дело благословение владыки, а сам перестал ходить на работу. Как так выстроилась карьера чиновника, сейчас проверяет прокуратура.