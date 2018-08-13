Рядом с телами мужчин валялись пустые бутылки из-под водки

Двое москвичей упились до смерти в Ярославской области. Тела мужчин обнаружили в съёмной квартире в Рыбинске.



Неладное в прямом смысле почуяли соседи: запах из квартиры распространился такой, что продохнуть уже было невозможно. Они позвонили хозяину квартиры. Тот приехал, открыл дверь и увидел страшную картину: тела двоих мужчин, а вокруг — горы бутылок из-под водки. Следователи насчитали больше 50 штук.



— Тела были обнаружены 10 августа в квартире одного из домов по улице Пушкина. Хозяин квартиры пояснил, что два брата 50 и 39 лет приехали из Москвы, чтобы порыбачить. На время отдыха они сняли квартиру. В настоящее время тела направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти и давности её наступления, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Рыбинске заживо сгорели супруги-пенсионеры.