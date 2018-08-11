Одна из машин загорелась

Жуткое ДТП произошло под Ярославле в районе НПЗ.



— Столкнулись «Опель-Астра» и «Шевроле-Эпика», — написал очевидец в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».



Одна из машин после ДТП загорелась на обочине.



Выбраться из авто людям помогли остановившиеся водители.

Проезжавшие мимо водители остановились, чтобы помочь людям. На обочине собрались десятки машин.



Приехавшие на место пожарные потушили авто.



Как рассказали спасатели, авария чудом обошлась без пострадавших — всех сумели вытащить из машины до того, как она вспыхнула.



— Люди в аварии не пострадали, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.



В Ярославле машина на переходе сбила семью с пятилетней дочерью. Мама девочки рассказала, как всё случилось.

