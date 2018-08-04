Дамир утонул

Стало известно, кто утонул на пляже в Ярославле. Погибшим мужчиной оказался Дамир Булатов.



Дамир пропал 1 августа. Он ушёл из дома во Фрунзенском районе, и больше его никто не видел. Вчера, 3 августа, спасатели достали его тело из Которосли. Всё это произошло на глазах отдыхающих. Некоторые сразу вспомнили: похожего мужчину разыскивали волонтёры «ЯрСпаса». Но до последнего никакой информации не было.



— Да, это точно Дамир. Его родственница подтвердила, что его нашли мёртвым, — рассказала знакомая погибшего мужчины Александра.



76.ru связался с родственницей погибшего. Женщина подтвердила, что это действительно Дамир Булатов.

— Его уже опознали, — плачет убитая горем Марина.

В интернете появилось видео, как тело мужчины достают из воды. Некоторые пользователи соцсетей сразу стали предполагать, что Дамир полез в воду пьяным. Однако знакомые мужчины отзываются о нём очень хорошо.



— Я знаю Дамира с 2005 года, и он никогда не употреблял спиртного, — рассказала Александра.



— Знаю этого парня с 1999 года. Но могу одно сказать, что он не выпивал уже последние лет 15–17 из-за травмы, которую получил ещё в детстве. Пьяным он не мог быть, — рассказал друг Дамира Сергей Крепков.



Родственница Дамира также сообщила 76.ru, что он вообще не пил алкоголь уже много лет по состоянию здоровья.

В «ЯрСпасе» уже официально подтвердили, что Дамир найден мёртвым. Однако официальной информации от правоохранительных органов пока нет.

