Трагедия произошла в Дядьково в десятиэтажке на улице Академика Колмогорова

Стали известны подробности происшествия, которое случилось сегодня утром в Ярославле — из окна на девятом этаже выпала 13-летняя девочка.



— Ребёнок упал прямо на клумбу во дворе и, похоже, именно это спасло ему жизнь — цветы и трава смягчили удар о землю, — рассказали жители дядьковской десятиэтажки. — Все соседи говорят, что девочка выпала из окна случайно.



Ребёнок с многочисленными травмами доставлен в больницу. За его жизнь борются врачи. Ранее мы писали, что следственный комитет начал проверку по этому делу. Ещё корреспондентам 76.ru стало известно, что в момент трагедии взрослых дома не было. Семья у девочка полная, благополучная. Вероятнее всего, она случайно упала из окна.