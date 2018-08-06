За жизнь девочки борются врачи

Стали известны подробности ЧП, произошедшего во Фрунзенском районе. Там из окна, расположенного на девятом этаже, выпала девочка. Трагедия произошла сегодня утром. Ребёнок с многочисленными травмами доставлен в больницу. За его жизнь борются врачи.



— По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Как стало известно 76.ru, в момент трагедии взрослых дома не было. Семья у девочка полная, благополучная. Вероятнее всего, она случайно упала из окна.

