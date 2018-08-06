За жизнь девочки борются врачи
За жизнь девочки борются врачи

Стали известны подробности ЧП, произошедшего во Фрунзенском районе. Там из окна, расположенного на девятом этаже, выпала девочка. Трагедия произошла сегодня утром. Ребёнок с многочисленными травмами доставлен в больницу. За его жизнь борются врачи.

— По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Как стало известно 76.ru, в момент трагедии взрослых дома не было. Семья у девочка полная, благополучная. Вероятнее всего, она случайно упала из окна.