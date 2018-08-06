Девочка выпала из окна в доме, расположенном на улице Академика Колмогорова

ЧП во Фрунзенском районе: из окна выпала девочка. Известно, что происшествие произошло на улице Академика Колмогорова.



— Девочке 13 лет, — рассказал источник 76.ru.



Пока неизвестно, что именно произошло: был ли это намеренный прыжок или несчастный случай. Также мы уточняем, в каком состоянии сейчас ребёнок. Мы узнаём все подробности в Следственном комитете.

