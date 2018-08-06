ЧП в Ярославле: из окна выпала девочка
6 августа 2018 09:51
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ЧП во Фрунзенском районе: из окна выпала девочка. Известно, что происшествие произошло на улице Академика Колмогорова.
— Девочке 13 лет, — рассказал источник 76.ru.
Пока неизвестно, что именно произошло: был ли это намеренный прыжок или несчастный случай. Также мы уточняем, в каком состоянии сейчас ребёнок. Мы узнаём все подробности в Следственном комитете.
Фото: Александра Савельева
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