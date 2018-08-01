Александр Дмитриев погиб

На Рыбинском водохранилище нашли мёртвым молодого мужчину. Тело обнаружили сегодня утром.



Александр Дмитриев пропал 28 июля. Он поехал отдыхать с другом на Рыбинское море. К вечеру друзья ждали ещё одного товарища. Александр на лодке поплыл его встречать, но до берега там и не добрался. Родственники молодого человека обратились за помощью к волонтёрам.



— Лодку обнаружили накануне, а тело — сегодня утром. Что произошло, пока сложно сказать, — пояснили волонтёры «ЯрСпаса».



Известно, что Александр был творческой личностью. Друзья отзываются о нём как об очень талантливом человеке.

