Андрей Липилин проведёт первую прямую линию на должности главы управления МВД России по Ярославской области
Андрей Липилин проведёт первую прямую линию на должности главы управления МВД России по Ярославской области

Сегодня в Ярославле начальник регионального управления МВД Андрей Липилин выйдет на связь с жителями региона. Во время прямой линии, которая будет идти всего 60 минут, с ним можно будет поговорить по телефону.

Звонить на прямую линию можно сегодня с 16 до 17 часов по телефону (4852) 20-11-99.

— Деятельность полиции является открытой для общества, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Если вас интересуют вопросы, касающиеся криминогенной обстановки, результатов оперативно-служебной деятельности, иные вопросы компетенции органов внутренних дел, то звоните на прямую линию.

Андрей Липилин в должности главы областного управления полиции работает совсем недавно. Сюда они приехал по приказу президента России Владимира Путина.