Андрей Липилин проведёт первую прямую линию на должности главы управления МВД России по Ярославской области

Сегодня в Ярославле начальник регионального управления МВД Андрей Липилин выйдет на связь с жителями региона. Во время прямой линии, которая будет идти всего 60 минут, с ним можно будет поговорить по телефону.



Звонить на прямую линию можно сегодня с 16 до 17 часов по телефону (4852) 20-11-99.



— Деятельность полиции является открытой для общества, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Если вас интересуют вопросы, касающиеся криминогенной обстановки, результатов оперативно-служебной деятельности, иные вопросы компетенции органов внутренних дел, то звоните на прямую линию.



Андрей Липилин в должности главы областного управления полиции работает совсем недавно. Сюда они приехал по приказу президента России Владимира Путина.

