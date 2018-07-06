На должность Андрей Липилин был назначен приказом президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 54-летнего Андрея Липилина на должность главы управления МВД России по Ярославской области.

— Присвоить генерал-майору внутренней службы Липилину Андрею Геннадьевичу специальное звание генерал-майора полиции, — сказано в приказе.

Известно, что новый начальник ярославской полиции родом из Омска. С 2011 года работал заместителем начальника Главного управления МВД России по Московской области.

До вчерашнего дня в Ярославской области исполняющим обязанности главы полиции был Сергей Костенко. Предыдущий начальник Николай Трифонов покинул пост в начале февраля.

Представлять нового руководителя широкой общественности будут, скорее всего, в конце июля.