Андрей Липилин заступил на пост

В Ярославле заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Аркадий Гостев представил личному составу областного УМВД их нового начальника — Андрея Липилина.



— Андрей Геннадьевич Липилин начал службу оперуполномоченным, работал в разных регионах страны, имеет большой управленческий опыт. Профессиональная грамотность наряду с огромным опытом работы, который составляет более 30 лет, помогут ему быстро освоить состояние дел для того, чтобы успешно выполнять поставленные задачи, — сказал Гостев.



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С ответным словом выступил и сам Липилин. Поблагодарил за оказанное доверие, пообещав применить все свои силы, опыт и знания для повышения эффективности работы органов внутренних дел Ярославской области.