Эти депутаты приняли достаточно законов

Ярославская областная дума шестого созыва официально закончила свою работу. Депутаты ушли на каникулы, и больше принимать законов в таком составе уже не будут. Однако за пять лет своей работы 50 депутатов успели многое. Например, рассмотреть 575 законопроектов и в итоге принять 444 из них.

Этой осенью ярославцам предстоит выбрать новый созыв Ярославской областной думы. Мы собрали топ самых ярких обещаний от кандидатов.



Каких законов напринимали депутаты? 76.ru собрал список самых важных решений, которые изменят или уже изменили жизнь ярославцев.



Объединили Переславль



Теперь в Ярославской области есть свой городской округ

Большую реформу провернули этим летом. Переславль-Залесский объединили с Переславским районом, теперь он весь — один большой городской округ, у которого будет только один глава. Таким образом сократили штат чиновников, и отдали управление приближённого к Москве района в одни руки. И мы поговорили с главой Переславля Константином Волковым, в чьи руки может быть отдан городской округ Переславль, зачем всё это нужно. И кому это выгодно.



Отменили прямые выборы мэров



Символично в День конституции России депутаты Ярославской областной думы приняли закон об отмене прямых выборов мэров городов в нашем регионе.

Владимир Слепцов стал мэром Ярославля без прямых выборов

Случилось это 12 декабря 2014 года. Вместо ярославцев теперь градоначальников выбирают депутаты местных муниципалитетов из числа заявившихся кандидатов.



– Главное, чтобы в городе было комфортно, а уж кто будет руководить – дело второе. Эта тема понятная, – заявил тогда на заседании депутат Ярославской областной думы Николай Александрычев (кстати, он снова идёт на выборы в думу этой осенью — прим.ред.).

Стоит отметить, что федеральный закон о выборах глав муниципальных образований предлагал два варианта — прямые выборы или назначение сити-менеджера. Ярославские депутаты склонились ко второму. Основными аргументами в пользу такого решения стали: сложная ситуация в стране и в Ярославской области, отказ от политизированности должности мэра, необходимость присутствия у «руля» «крепкого хозяйственника».

Интересная статистика: большинство законопроектов в облдуму вносил губернатор Ярославской области. Ему принадлежит 371 инициатива, самим депутатам лишь 160.



Остановили распространение платных парковок по Ярославлю

Одной из первых инициатив Владимира Слепцова в качестве градоначальника стала идея организовать платные парковки в Ярославле по типу Москвы. А это значит, раставить паркоматы и брать плату за стоянку на обочинах дорог. Уже даже разработали проект для нескольких центральных улиц.



Пока в Ярославле только две зоны с платной парковкой - Красная и Богоявленская площади

– Мы тогда внесли изменения в закон об административных правонарушениях и отменили наказание за неоплату парковки. Тогда это остановило создание платных парковок вдоль всех улиц, - рассказал областной депутат Александр Тарасенков.



Приняли закон о фонде капремонта



Это только кажется, что в фонд содействия капитальному ремонту мы платим уже давно. В действительности решение об этом было принято всего несколько лет назад.



Депутаты решили не повышать ярославцам размер взноса за капремонт

– За все эти годы мы ни разу не поднимали ставку по взносам в фонд, - рассказал депутат Павел Исаев.

В Ярославской области платёж в фонд составляет 6,37 рублей с квадратного метра. Это средний тариф. По другим регионам страны он варьируется от 5,4 рублей до 8,3 рублей.



В городах больше ничего не решают



В этом кабинете принимаются все законы Ярославской области

Последний год работы областной думы в этом составе прошёл с громкими решениями, которые предлагали провести областные власти. И депутаты проводили. Например, к таким относятся перераспределения полномочий. У городов забрали возможность влиять на многие вопросы, теперь за мэров будут решать в правительстве области. Это касается градостроительной сферы, размещения рекламы в городе и сфере водоснабжения (водоканалы теперь принадлежат области). Также теперь на уровне региона управляют сферой обращения отходов в Ярославской области. Для этого наняли компанию, которая выполняет роль регионального оператора за 16 миллиардов рублей. Кстати, это компания сына генпрокурора Чайки



Пытались забрать даже сферу благоустройства, но позже прокуратура оспорила это решение, так как оно противоречит федеральному законодательству.



Решили заработать на игорном бизнесе

Возможно, теперь и ставки станут выше

Ещё одна инициатива ярославского губернатора Дмитрия Миронова. Он предложил сделать ставку налога на игорный бизнес максимально возможную. По его подсчётам, область сможет неплохо заработать на этом до 1,6 миллиарда рублей в год. Депутаты согласились и приняли это решение.

Отменили индексацию социальных выплат

Решение совсем не в пользу людей. С 2014 года в Ярославской области отменили ежегодную индексацию социальных выплат. Это связано со скандалом, когда в 2014 власти Ярославля заявили, что собираются отменять бесплатный проезд для многодетных семей, так как нищий бюджет города больше не способен это тянуть.

Многодетных защитил областной бюджет, но взамен депутаты решили отказаться от индексации социальных выплат.