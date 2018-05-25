Переславль — вторые Химки? В Ярославской области появится большой городской округ

Переславский район станет одним Переславлем-Залесским

Большую реформу затеяли чиновники в Ярославской области. И она уже запущена — город Переславль-Залесский объединяют с районом в единый большой городской округ. А это значит, что больше не будет Переславского муниципального района, весь он станет одним Переславлем-Залесским.



Кому и зачем это понадобилось? Как отразится объединение сёл и целого района с городом на жителях, как будут сокращать чиновников, и как Переславль временно останется без управления — читайте в интервью с главой города Владимиром Волковым и заместителем директора департамента общественных связей Ярославской области Владимиром Демьяновым. Они объяснили всю суть реформы и последствия, которые нас ждут.

Владимир Волков — действующий глава Переславля-Залесского

Десять лет не можем купить гармонь

— Объясните, зачем это объединение нужно, и что оно даст?

— Даст в первую очередь управляемость и эффект управляемости. Не в том смысле, что будет один глава, и что он сказал, то и сделали. А управляемость в том смысле, что не будет тех заброшенных населённых пунктов, которые мечтают о детской площадке по десять лет, — рассказывает глава Переславля-Залесского Владимир Волков. — Не будет дисгармонии между городом и селом. На публичных слушаниях люди жаловались: живут недалеко от города, дорог нет, трудности с освещением и водоснабжением. Мы услышали даже, что в поселении не могут 20 лет купить гармонь. Как такое возможно?

Или, например, в Рязанцевском поселении у нас больше всего спортсменов, но нет спортзала. Сейчас поселение не может даже пытаться попасть в федеральную программу и рассчитывать на денежную поддержку со строительством зала. А городской округ сможет. В нём будет единый бюджет, единое управление, проще будет разработать проект строительства новой дороги или котельной.

Кстати, гармонь мы уже купили.

Переславль — вторые Химки?

Переславль уже носит статус городского округа

— Получается, у нас появятся собственные Химки (это тоже городской округ)?

— Тут некорректно говорить, что это будут Химки, Люберцы, Балашиха. У нас свой Переславль. У каждой территории своя история, — говорит заместитель директора департамента общественных связей Владимир Демьянов. — Были предпосылки для создания округа — это сложности в согласованиях, получении разрешений на строительство, управлении коммуникациями. А сейчас мы приводим в порядок правовое урегулирование всех этих вопросов. По сути это реформа власти.

— Придётся ли людям менять все документы из-за этого преобразования?

— Ни в коем случае. Мы об этом говорили на всех встречах. Документы будут меняться, только если собственник решит продать, например, дом, — объясняет Владимир Волков. — Создать или изменить юрлицо — тогда при получении новых документов будет указан уже новый адрес. Изменение произойдет только в одном наименовании — вместо района будет значиться городской округ.

С переславцами обсуждали все вопросы об объединении

Большие сокращения

— Это объединение предполагает сокращение чиновников. Кто уйдёт, а кто останется?

— Сейчас у нас пять глав, пять советов депутатов, пять дум и пять администраций. Будет один глава, одна администрация, одна дума. Конечно, количество депутатов сократится. Количество людей, которые работают на местах — снизится до минимума, — говорит Владимир Волков. — Никаких массовых увольнений и сокращений не будет. С каждым человеком индивидуально отработаем. Если вдруг он сам не захочет продолжать работу, либо мы увидим, что сотрудник, откровенно говоря, бездельник, то с такими будем обговаривать работу в коммерческих структурах. У нас много производств на территории, приходят новые.

При этом доступность власти останется в каждом населенном пункте. Будут только не сельские администрации, а территориальные отделы. В них будет работать начальник территориального отдела и несколько подчинённых всё в тех же зданиях. Куда люди обращались со своими проблемами, туда же и продолжат.

Чиновников станет намного меньше

Уже сейчас у нас есть сотрудники, которые написали заявления и уходят на пенсию. По сути, будет меньше начальников. Те чиновники, которые должны по закону оказывать услуги населению, останутся обязательно. Вот эта система территориальных отделов позволяет более гибко и более оперативно решать конкретные вопросы благоустройства на селе, например.

— На сколько депутатов станет меньше?

— Депутатов будет 21, а было больше 70. В каждом населённом пункте свои депутаты. Выборы пройдут так, чтобы от каждой сельской территории был представлен свой депутат, может, и не один.

— Нет ли опасений, что это приведёт к некоторому периоду безвластия, а затем к потере контроля за отдаленными населёнными пунктами? Как будут управлять таким огромным округом?

— Ни в коем случае. Действительно, будет период, когда депутаты сложат свои полномочия, упразднятся. В администрациях сложат полномочия и главы. Но система управления не будет потеряна, администрация как юридическое лицо продолжит работать. Я продолжу работать и другие члены администрации. Этот период будет недолгим. 9 сентября у нас пройдут выборы думы, затем депутаты выберут главу. Все запущенные администрацией социальные программы будут действовать.







Вопрос об объединении решали все вместе

— У нас ведь областная дума летом не заседает, и это не значит, что в это время у нас царит безвластие. Так же будет и тут — депутаты просто не будут заседать. У нас закон гарантирует, что безвластия быть не может. В местном самоуправлении не может быть так, чтобы совсем никого не было, всегда остается исполняющий обязанности, заместитель или кто-то ещё, — поясняет юридические тонкости заместитель директора департамента Владимир Демьянов. — Кроме того, будет единый бюджет, и входить в федеральные и региональные программы будет проще. Так разработать проект дороги или той же новой котельной гораздо проще.

— Получается, что огромная территория в итоге достанется под управление одному человеку…

— Скорее, обновлённой администрации. Для Переславля тема единого управления — старая, — говорит глава Владимир Волков. — До 1991 года, когда Советский союз распался, территория имела единое управление. Управлялась одним горкомом. Поэтому все системы теплоснабжения, водоснабжения строились единые, и никто не учитывал, что вот тут будет проходить граница между городом и деревней, а значит, управлять участками одной системы будут разные администрации. Сейчас мы порой не знаем, что происходит через дорогу в этом поселении, так как мы зажаты в своих границах.

— Во сколько раз увеличивается Переславль?

— Если говорить о населении, то в округе будет проживать около 63 тысяч человек.

В городском округе будут проживать около 63 тысяч человек

— А вы сами планируете участвовать в перевыборах?

— Конечно. Я же планирую работать, если население доверит, губернатор попросит продолжить — конечно.

Владимир Волков планирует возглавить городской округ

— Как вы думаете, можно ли эту историю повторить в других районах Ярославской области?

— У других районов Ярославской области своя история. Например, Тутаев у нас тоже меняет систему местного самоуправления, создаёт единую администрацию район-город, — говорит Владимир Демьянов. — Это изменение не требует законодательного решения, а требует внесение изменений в Устав муниципального образования. Где-то у нас главу избирают по конкурсу, где-то прямые выборы — в целом, у нас демократичное местное самоуправление.

Кому это выгодно

— Есть мнение, что создание городского округа — это политический ход. Переславский район давно называют «дачей для Москвы». Может, кому-то при едином управлении будет удобнее решать свои земельные интересы?

— Если посмотреть на этот вопрос в другом формате, вы правильно говорите — у нас район, к сожалению, находится на последнем месте в области по использованию сельскохозяйственных земель. Как раз тут система управления в районе себя неуспешно показала из-за дачной истории, когда в своё время земли перевели под использование для строительства частных участков, видимо, ждали, что вся Москва к нам приедет. А сейчас мы видим, что поля зарастают борщевиком. С нерадивыми собственниками будем бороться — либо человек использует участок, либо будет повышаться налоговая ставка за неиспользование. Действительно, к нам много приезжают, район самый южный и близкий к Москве. Но ведь и главное, чтобы люди тут жили, платили налоги. Земельные участки — действительно один из самых основных источников местных доходов.

Москвичи любят Переславль

— Как реагируют люди на эту реформу?

— На публичных слушаниях абсолютным большинством голосовали за. В одном поселении были сложные и долгие обсуждения в связи с тем, что людям предоставили неверную информацию об объединении. Мы разговаривали около трёх часов. Люди переживали из-за безвластия, отмены всех льгот. Когда мы всё объяснили и рассказали, абсолютное большинство из зала проголосовали за. Мы объяснили людям, что все льготы остаются. При объединении района с городом сельские населённые пункты никуда не денутся, остаются все поселения. Это, по сути, реформа органов власти.

Владимир Демьянов считает эту реформу демократичной

— Федеральные органы власти проводят реформы, не согласуя с населением. Например, налоговые реформы, — добавляет Владимир Демьянов. — Проходят реформы, люди продолжают получать услуги. Местное самоуправление — это институт власти, когда людей спрашивают. И это определённая гарантия, что реализация не будет иметь негативных последствий.