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В центре Ярославля появится больше парковок: где и когда
18 июня 2018 12:45
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В центре Ярославля будет проще припарковать автомобиль. В этом году на двух улицах города сделают новые удобные парковки.
Они появятся на улице Чайковского и Свободы у домов № 28, 30, 32 и 43 во время большого ремонта дорог по президентской программе в этом году. Так, на Чайковского сделают стоянку для 41 машины.
— В дальнейшем при работах по капитальному ремонту дорог при наличии технической возможности будет учитываться создание парковочных мест. Ожидаемый прирост от 50 до 150 мест, — уточняется в документе мэрии Ярославля.
До 1 августа планируют утвердить схему, где будут устроены парковки. В том числе продумают, где можно организовать платные стоянки. Раньше заявлялся проект для платной парковки на площади у вокзала Ярославль-Главный.
Тем временем в городе идут драки за места на парковке во дворе.
Фото: Александра Савельева
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