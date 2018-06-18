В центре Ярославля появится больше парковок: где и когда

В Ярославле станет больше парковок

В центре Ярославля будет проще припарковать автомобиль. В этом году на двух улицах города сделают новые удобные парковки.

Они появятся на улице Чайковского и Свободы у домов № 28, 30, 32 и 43 во время большого ремонта дорог по президентской программе в этом году. Так, на Чайковского сделают стоянку для 41 машины.

— В дальнейшем при работах по капитальному ремонту дорог при наличии технической возможности будет учитываться создание парковочных мест. Ожидаемый прирост от 50 до 150 мест, — уточняется в документе мэрии Ярославля.

До 1 августа планируют утвердить схему, где будут устроены парковки. В том числе продумают, где можно организовать платные стоянки. Раньше заявлялся проект для платной парковки на площади у вокзала Ярославль-Главный.

Тем временем в городе идут драки за места на парковке во дворе.