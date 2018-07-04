Власти Ярославской области придумали, как ещё заработать денег в бюджет. Губернатор предложил законопроект об увеличении налоговых ставок для игорного бизнеса. Речь идёт о букмекерских конторах и тотализаторах.

С букмекерских контор в Ярославле предложили брать больше налогов

Для них глава региона предложил установить максимальные налоговые ставки, благодаря которым бюджет области может зарабатывать до 1,6 миллиарда в год.

— В связи с изменениями федерального законодательства проектом закона предлагается с 1 января 2019 года на территории Ярославской области установить ставки налога на игорный бизнес, — приводится в тексте законопроекта.



Какие ставки предложил губернатор:

за один процессинговый центр букмекерской конторы — 250 000 рублей;



за один процессинговый центр тотализатора — 250 000 рублей;



за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора — 3 000 000 рублей;



за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы — 3 000 000 рублей;



за один пункт приема ставок тотализатора — 14 000 рублей;



за один пункт приема ставок букмекерской конторы — 14 000 рублей.



В налоговой рассказали, сколько миллиардеров живет в Ярославской области.