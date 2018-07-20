Видео с пытками в ярославской колонии отправят в европейский суд по правам человека

В Ярославле разгорелся огромный скандал — появилось видео, как в ярославской колонии пытали заключённого. Дело может иметь международный резонанс.

— Мы отправим это видео в европейский суд по правам человека, — сообщила адвокат, юрист правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

Ирина уточнила — кошмарный инцидент произошёл еще год назад. Но тогда после проверки в возбуждении дела было отказано.

Комментарий УФСИН.

Видео, опубликованное коллегами из издания «Новая газета», шокировало сегодня всех. На страшных кадрах видно — полуголого человека пытают, избивая палками по пяткам.