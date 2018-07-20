Видео с пытками в ярославской колонии отправят в европейский суд по правам человека
20 июля 2018 12:27
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В Ярославле разгорелся огромный скандал — появилось видео, как в ярославской колонии пытали заключённого. Дело может иметь международный резонанс.
— Мы отправим это видео в европейский суд по правам человека, — сообщила адвокат, юрист правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.
Ирина уточнила — кошмарный инцидент произошёл еще год назад. Но тогда после проверки в возбуждении дела было отказано.
Видео, опубликованное коллегами из издания «Новая газета», шокировало сегодня всех. На страшных кадрах видно — полуголого человека пытают, избивая палками по пяткам.
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