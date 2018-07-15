Ярославские автомобилисты прозвали улицу Гудованцева в Красноперекопском районе трассой для стипль-чеза. Дело в том, что улицу, которую в прошлом году сделали по президентской программе «Безопасные и качественные дороги», разворотили коммунальщики.



Автомобилисты прозвали улицу Гудованцева трассой для стипль-чеза

— Здесь была очень даже неплохая дорога, пока не приехали сотрудники Водоканала, — рассказали активисты группы «Дороги Ярославля». — Они всё раскопали, чтобы добраться до своих труб. Потом дорогу они заделали, но очень плохо. Стали переделывать, и снова сделали что-то невероятное. Все нормы нарушены.



Местные жители ругаются, что сотрудники Водоканала наделали на дороге ловушек с водой.



— Заборчик какой-то хлипенький поставили, который постоянно сдувает в воду. В темноте тут и вовсе опасно, из воды поднял, но его сдувает. Не понимаю также бездействия ГИБДД.



Ранее мы писали о проблеме на отрезке юго-западной окружной дороги. Её тоже сделали в прошлом году. Но она уже вся развалилась. Подрядчика, который должен переделывать дорогу по гарантии, чиновники найти не могут. Зато прокуратура быстро нашла чиновников, на которых можно подать в суд за ещё одну «разбомбленную» ярославскую дорогу.

