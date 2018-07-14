Ямочный ремонт на юго-западной окружной дороге делает ДСУ-1

В Ярославле стала разваливаться юго-западная окружная дорога, которую отремонтировали в прошлом году. А фирма, которая делала ремонт и должна нести гарантийные обязательства, пропала. И чиновники не могут никого оттуда найти.

— Прежняя подрядная организация «Экоград», занимавшаяся этой дорогой год назад, не выходит на связь и к гарантийным обязательствам не приступает, — рассказал заместитель директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Роман Карасёв. — Замечания к данной фирме появились еще на начальной стадии ремонта: подрядчик сильно затягивал сроки.

Чиновники фирму решили оштрафовать на полтора миллиона рублей. А ремонтировать юго-западную окружную дорогу заставили другую контору.

— Дефектов на самой дороге там не так уж и много, — говорит первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Сорогин. — Их устранением занимается ДСУ-1 в рамках своего контракта по ямочному ремонту.

А ещё недавно стало известно, когда закончится ремонт дорог на улице Нефтяников и проспекте Авиаторов.