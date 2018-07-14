В Ярославле у сотрудников прокуратуры Фрунзенского района возникли претензии к качеству дорог на улицах Слепнёва и Доронина.

— В ходе проверки мы установили, что часть дорог на этих улицах вся в выбоинах, а ещё там нет дорожной разметки, — рассказали в прокуратуре. — Теперь этот вопрос будет решаться в суде — мы направили иск в суд, чтобы он возложил на мэрию обязанность устранить нарушения.

Прокуроры проверяли дорогу, когда там было ещё сухо
Прокуроры проверяли дорогу, когда там было ещё сухо

Местные жители добавляют, что по Доронина не только невозможно ездить на машине, но и пешком там пройти невозможно. Вся улица затоплена.

— Откуда текут эти ручьи, мы не знаем, — говорят жители дома на улице Доронина. — Но с этим никто ничего не делает.

А ещё в Ярославле развалилась дорога, которую недавно отремонтировали. Подрядчик, который должен был её починить по гарантии, пропал.