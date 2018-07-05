Грабитель протащил женщину по офису

В распоряжении портала 76.ru появились эксклюзивные кадры с места ограбления банка, которое произошло сегодня утром в центре Ярославля на Комсомольской улице.

Неизвестный мужчина напал на сотрудницу банка, заставил её отключить сигнализацию и забрал миллион рублей.

На кадрах видно, как мужчина в маске за волосы тащит бедную женщину уже внутри офиса банка. В руках у него нет оружия. Потом они пропадают с камер видеонаблюдения. Затем появляется грабитель, снимает маску, убирает её в пакет и уходит из банка.





— Мужчине на вид 20–25 лет, худощавого телосложения, говорил с акцентом, но мог делать это специально, — рассказал источник 76.ru.



Из банка в центре Ярославля грабитель с сиреневым пакетом вынес миллион: хроника событий.

