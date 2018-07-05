Ограбление произошло в центре города

Стали известны подробности дерзкого ограбления банка на Комсомольской улице. Первоначально была информация, что неизвестные ограбили страховую компанию. Но, как рассказал источник 76.ru, это был банк.

— Рано утром сотрудница пришла открывать офис, грабитель напал сзади, завёл её внутрь и заставил отключить систему сигнализации. После этого он забрал миллион рублей и скрылся, — рассказал источник 76.ru.



Сейчас выясняется, была ли похищена иностранная валюта.

