Напал сзади и заставил вырубить сигнализацию: подробности дерзкого ограбления банка в Ярославле
5 июля 2018 14:49
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Стали известны подробности дерзкого ограбления банка на Комсомольской улице. Первоначально была информация, что неизвестные ограбили страховую компанию. Но, как рассказал источник 76.ru, это был банк.
— Рано утром сотрудница пришла открывать офис, грабитель напал сзади, завёл её внутрь и заставил отключить систему сигнализации. После этого он забрал миллион рублей и скрылся, — рассказал источник 76.ru.
Сейчас выясняется, была ли похищена иностранная валюта.
Фото: Елена Вахрушева
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