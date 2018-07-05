Ограбление произошло в центре города

Сегодня утром в центре Ярославля произошло дерзкое ограбление. Неизвестный вынес из банка на Комсомольской улице миллион рублей. История наделала много шуму - ведь буквально на днях еще один неизвестный (или тот же самый?) ограбил автомобильный салон.

Сейчас об ограблении на миллион поступает скудная информация, но мы собираем всё по крупицам и публикуем в формате хроники. Следите за обновлениями!

8.00. Примерно в это время сотрудница банка пришла на работу. И когда открывала дверь, почувствовала, как сзади на неё кто-то напал. Мужчина затолкнул женщину внутрь и заставил отключить сигнализацию. Вынес из банка миллион рублей и сбежал.

16:08

Единственное, что пока непонятно, чем грабитель угрожал женщине. Вроде как ни ножа, ни пистолета не было... Уточняем.

15:58

Мы, разумеется, связались с пресс-службой банка.

— К сожалению, сотрудник пресс-службы сейчас занят, он на важном совещании. Поговорить об инциденте он сможет завтра после 11 часов, — ответили порталу 76.ru

15:55

Эксклюзив 76.ru: стали известны приметы грабителя. На вид 20–25 лет, худощавого телосложения, говорил с акцентом, но мог делать это специально. Был одет в серую бейсболку, коричневую кофту, с собой был сиреневый пакет.

15:52

Место преступления.

15:51

Объявлен в розыск бывший сотрудник этого банка. Оказалось, за ним уже были темные делишки. Однажды хотел украсть 25 миллионов, но украл только 5.



15:46

Выяснилось, что ограблению подвергся «Росгосстрах Банк». И люди, которые шли по Комсомольской в это время на работу, даже не сразу поняли, что случилось.

— Уже потом стало понятно, когда сюда приехала полиция, — рассказали очевидцы. — Было много людей в касках на голове и с автоматами в руках. Но преступник уже успел скрыться.



Кроме того, сотрудники офисов, соседствующих с банком, поговаривают, что это была не первая попытка ограбления.

14:40

Стали известны первые подробности нападения. Источник 76.ru рассказал, как действовал грабитель — технично и продуманно.