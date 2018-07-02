Змей видели в центре города

Увидеть змею в лесу — ничего необычного. Но увидеть её в центре города — полная неожиданность. Ярославцы сняли на видео ужа прямо в центре Ярославля: ползучий гад выполз на улицу Некрасова. Змея очень напугала горожан. Хотя вела себя довольно спокойно и через несколько минут уползла восвояси.



За последние несколько дней ярославцы где только не видели змей: в Брагино в районе торгового центра «Альтаир», в Павловской роще и у Волги в районе Юбилейного моста, на Перекопе неподалёку от Калмыковых корпусов, на Липовой горе около посёлка Октябрьского и на центральной улице в Кузнечихе.



Заползают змеи и в самый центр города. В этом году они пугали людей на проспекте Октября в районе «серого дома», около Которосли в районе колеса обозрения и на Волжской набережной в районе водоканала.



— Мы шли с друзьями около ЦНТИ, как вдруг девочка, которая была с нами, закричала, — рассказывает о встрече с ужом Иван Новиков. — Оказалось, что её напугала змея, которая выползла на дорогу.

Если вы столкнулись со змеёй, не трогайте её и не бейте палками, тогда она уползёт.



Ранее мы уже рассказывали о том, как отличить ужа от гадюки и что делать, если вас укусила ядовитая змея.

