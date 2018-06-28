Стоимость услуг ЖКХ в России увеличивается каждый год

С 1 июля в России изменятся тарифы за услуги ЖКХ. И, естественно, не подешевеют. Стало известно, насколько больше придётся платить за коммунальные услуги жителям Ярославской области.



— В среднем холодная вода подорожает на 4,2%, водоотведение — на 4,8%, отопление — на 4%, природный газ — на 3,4%, электроэнергия — на 3,8%, — рассказали в департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.

При этом общая стоимость платежей не должна превысить 5,5%. Например, за квартиру площадью в 54 квадрата с тремя проживающими придётся платить каждый месяц на 217 рублей больше.



Только цифры



Сколько с 1 июля будут платить за коммуналку ярославцы:



холодная вода — 30,43 рубля за кубометр;



водоотведение (канализация) — 22,38 рубля за кубометр;



отопление — 1 741,59 руб./Гкал;



природный газ — 6,98 рубля за кубометр для готовки и нагрева воды, и 4,69 рубля для отопления;



электроэнергия — 3,56 руб./ кВт ч.



С 2012 года повышение тарифов на коммунальные услуги происходит с 1 июля, что, по мнению властей, должно помогать сдерживать инфляцию. Тариф на жилищные услуги также меняется раз в год, но это может произойти как с 1 января, так и с 1 июля — в зависимости от решения управляющей компании или муниципалитета.



А в Ярославле городские власти начали принимать жалобы по ЖКХ через социальные сети и отчитываться там о решении проблем. Обещают они помогать горожанам и в решении других вопросов. И даже дали подробную инструкцию, как с ними правильно общаться в интернете, чтобы добиться результата.

