Чиновники будут решать проблемы ЖКХ с ярославцами через Facebook и Instagram

Обратиться к коммунальщикам можно через соцсети

Заместитель мэра Ярославля и директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов пригласил ярославцев пообщаться в социальных сетях. Причём он не просит добавляться к нему в друзья и лайкать фотографии в его аккаунтах. Он обещает помочь решить горожанам проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

— Чтобы ваш вопрос был решен, сфотографируйте проблему, расскажите о ней и выложите это с хештегом #КузнецовПомоги. Обязательно укажите и адрес, — говорит Михаил Кузнецов. — Мы обязательно отреагируем и после о решении проблемы на своих официальных аккаунтах с хештегом #ДГХрешает.

Страницы директора департамента городского хозяйства можно найти в Facebook и Instagram.

Теперь если вдруг из кранов снова польется чёрная вода или в квартире заведутся паразиты, можно будет обратиться к лично к директору ДГХ.