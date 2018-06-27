Заместитель мэра Алексей Аксютенко уверяет, что отвечает в социальных сетях людям сам

А достаточно ли хорошо чиновники доносят информацию до народа? Таким вопросом озаботились члены комиссии по вопросам городского самоуправления муниципалитета Ярославля. С отчётом на эту тему к ним на заседание пришёл заместитель мэра Алексей Аксютенко, отвечающий за информационную политику городской власти. И начал свой отчёт.



— Есть портал мэрии Ярославля, — рассказал он. — В прошлом году там было 4 миллиона 900 тысяч 235 запросов. Мы сотрудничаем со СМИ и размещаем там информацию. Кроме того, у мэра Ярославля есть аккаунты в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Instagram...



Договорить не дала общественница Елена Богданова, которая пришла в муниципалитет по другой теме, но внимательно выслушала и этот вопрос. Она вытянула руку, подошла к микрофону и заявила:



— Проекты планирования города у вас на сайте не читаются. Обозначения зачастую разобрать невозможно. Мэр забанил меня в социальных сетях. Так же как и глава центральных районов города района Любовь Сурова. Вы здесь говорите об аккаунтах, которые являются источниками информации и коммуникации. А она говорит, что он её личный, и имеет право забанить любого, кого посчитает нужным.



Общественница Елена Богданова пожаловалась, что чиновники её блокируют в социальных сетях

Общественнице объяснили, что на официальном сайте мэрии сейчас старый формат конвертируется в новый. Власти пообещали, что в ближайшие дни карты и генплан будут на портале более хорошего качества, и их можно будет разглядеть. А вот об общении чиновников с горожанам в соцсетях разгорелась особая дискуссия, итогом которой стала некая инструкция для ярославцев, чтобы они правильно общались с чиновниками в интернете.



— В моих социальных сетях я вас не банил, — дружелюбно сказал общественнице заместитель мэра Алексей Аксютенко. — И у нас обязательно состоится диалог. Но любой диалог актуален и интересен, если он конструктивен.



— У нас с Еленой Богдановой была подобная ситуация, — влез в разговор председатель комиссии муниципалитета Олег Ненилин, который тоже забанил женщину в Facebook. — Всё потому что у нас в социальных сетях культура общения страдает. Нам всем вместе надо учиться дискутировать конструктивно и не переходить на личности.



И чиновники, и депутаты пообещали, что будут в интернете отзывчивыми. Но напомнили, что они тоже люди

Депутаты и чиновники стали дружно жаловаться, что их совсем заклевали в социальных сетях. Они намекнули, что когда «постят котиков», не нужно им в комментариях писать про плохие дороги и ввоз московского мусора.



Вспомнили и про мессенджеры. Ведь там можно более оперативно доносить до властей свои проблемы. Депутаты предложили забыть про «Телеграм». Ведь он в России как бы уже не совсем легален. Они порекомендовали горожанам переходить оттуда в WhatsApp и Viber. Но представитель мэрии не разделил такую позицию.



— Я и в Instagram, и в «Телеграме» сижу под своим именем, — сказал Алексей Аксютенко. — Где людям удобнее писать, пусть там и пишут. А как они мне напишут в WhatsApp или Viber, если у них нет моего номера мобильника? Там нет функции поиска по имени.



В итоге и депутаты, и чиновники пообещали быть открытыми в социальных сетях. Но попросили ярославцев не троллить их, не хамить и не писать им по ночам.



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