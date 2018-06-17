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В Ярославле во время авиашоу под натиском людей обвалился чугунный забор
17 июня 2018 11:11
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В Ярославле на авиашоу в честь 55-летия первого полета Валентины Терешковой пришло очень много людей — всем хотелось поближе посмотреть выступление пилотажной группы. И, видимо, смотровая площадка не выдержала. Слишком много людей одновременно облокотились на чугунный забор. Одна секция ограждения сдалась под напором — просто вывалилась на газон.
— Это во время авиашоу обвалилось. На набережной все ограждения или такие, или на проволоке... — сокрушается Надежда Олейник в группе «Жесть Ярославля» во «ВКонтакте».
Праздник в Ярославле получился грандиозный, но вызвал и возмущение — тем, как перекрыли всё движение.
Фото: Надежда Олейник, Жесть Ярославля/Vk.com
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