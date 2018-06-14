В Ярославской области стало больше миллиардеров

Миллиардеры зарабатывают по пять тысяч рублей в секунду

Жить стали не просто хорошо, а роскошно. Такой вывод напрашивается после сегодняшней пресс-конференции в налоговой службе, где рассказали о самых больших доходах ярославцев.

В этом году более пяти тысяч человек получили доход от 1 млн рублей до 10 млн рублей. Это на 1120 человек больше, чем в том году. 512 человек получают от 100 до 500 миллионов. Повысилось число и миллиардеров: в этом году их стало двое. Их заработок превышает один миллиард рублей.

- Мы лишь можем предположить, что эти люди торгуют по всей России и за рубежом, но платят налоги в бюджет Ярославской области по месту жительства, - рассказал начальник отдела налогообложения Павел Дроздецкий. Но сколько конкретно миллиардов в карманах у миллиардеров, не назвал.

На встрече обсудили и бюджет Ярославской области. В 2018 году он пополнился на 1,7 млрд рублей, что в восемь раз больше, чем в 2017. Об этом сообщил руководитель налоговой службы в Ярославле Дмитрий Яковицкий. Это связано с тем, что больше ярославцев стали отчитываться о своих доходах. Также повысилась налоговая грамотность: ярославцы чаще начали пользоваться налоговыми вычетами.

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