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Отцы — Козлы: приставы составили портреты родителей-алиментщиков, забывших о детях
1 июня 2018 09:28
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Судебные приставы составили портрет алиментщика-должника из Ярославской области.
Проанализировав данные родителей, которые регулярно забывают о том, что у них есть дети, приставы выяснили, что такие отцы чаще всего рождаются в год Козла, а матери — в год Кролика и Петуха.
— На основании многолетних наблюдений и статистических данных мы попытались максимально близко просчитать портрет нерадивых родителей, — рассказали судебные приставы. — Своими изучениями мы не претендуем на истину. Это просто попытка найти в должниках-алиментщиках нечто схожее.
Портрет отца-алиментщика
Обладает невысоким интеллектом. Может быть обаятелен, производить хорошее впечатление на окружающих. Пользуется популярностью у женщин, отличный и весёлых друг. При этом не общается с бывшей женой и детьми. По знаку зодиака чаще всего — это Львы, Раки и Рыбы, а год рождения — Козла. Средний возраст 38–42 года. Эти мужчины не любят работать, любят отдыхать в тёплых странах, но не могут вылететь из страны из-за долгов. Не очень любит общественный транспорт, но из-за того, что приставы ограничили его в правах, не может сам водить машину. При аресте имущества или запрете выезда из страны быстро вспоминает о детях и рассчитывается с долгами.
— Чтобы составить портрет, приставам пришлось проанализировать 8110 мужчин-должников, — рассказали судебные приставы. — Если сделать разбивку по возрасту должников, то получается такая картина: самому молодому алиментщику 32 года, а самому старшему — 76 лет.
Портрет матери-алиментщицы
Обладает невысоким интеллектом. Очень общительная и легко находит себе кавалеров. Детьми своими не интересуется, общаться с ними не любит, но при этом легко может родить новых. По знаку зодиака чаще всего — это Близнецы, а год рождения — Кролика и Петуха. Средний возраст таких матерей 35–37 лет. Они не работают, предпочитают искать себе мужчину, который их полностью обеспечит. Отдыхать предпочитают в Ярославской области, так как ограничены в праве выезда за рубеж. Часто не похожи на собственных матерей, которые как раз и заботятся о внуках. Вспомнить о детях им помогают арест имущества и обязательные работы.
— Чтобы составить портрет матери-алиментщицы, приставам пришлось изучить информацию по 1964 должницам, — рассказали судебные приставы. — Самой молодой маме, забывшей о детях, 19 лет, а самой старшей — 37.
Фото: Александра Савельева
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