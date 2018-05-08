«Простым смертным не дадут поработать»: в Ярославле разгорелся скандал с трудоустройством подростков

Многие школьники мечтают во время каникул заработать денег

Очередной скандал разгорелся в Ярославле в социальных сетях. На этот раз на городскую власть ругаются родители детей, которые не смогли устроиться на работу по муниципальной программе.

— Предлагаем услуги по трудоустройству подростков и молодежи в городе Ярославле, — заявили во всеуслышание сотрудники комитета по молодёжной политике мэрии Ярославля. — С каждым несовершеннолетним заключается срочный трудовой договор на один месяц, оформляется трудовая книжка. Оплата производится пропорционально отработанному времени: в мае — 5581,50 рубля и 11163 рубля — летом.

Подросткам предложили работы по благоустройству территорий, уборке помещений, мелкому ремонту книг, а также курьерами и распространителями листовок. Сотни молодых людей и девушек мечтали о такой летней подработке и с нетерпением ждали вчерашнего дня. Именно 7 мая на сайте молодёжного центра должна была открыться регистрация по предложенным вакансиям.

— Записи не было... Сначала на сайте было написано про какие-то неполадки и время записи перенесли с 15 на 16 часов. Но в это время система попросту «висела», а потом и вовсе появилось уведомление, что запись завершена, — объяснила 15-летняя школьница Анастасия Гаврилова.

Мама Насти говорит, что девушка рассчитывала на работу, потому что мечтает изучать иностранные языки. Она хотела сама накопить часть денег на путёвку в языковой лагерь в Прагу.

С подобной проблемой столкнулись ярославцы. И сейчас в социальных сетях они выливают своё негодование.

— Мы тоже пытались записаться, но безрезультатно, — пишет Ирина Янова. — Все места разобраны по своим. В этом году зарплата 11 с лишним тысяч. Даже не мечтайте, что нам, простым смертным, дадут возможность поработать. За такие деньги свои будут «трудиться». Второй год такая ситуация.

В мэрии советуют подросткам, желающим поработать, и их родителям не расстраиваться раньше времени. И объясняют, что вчера произошло.

— В летний период спрос на трудоустройство подростков значительно превышает возможности трудоустройства, вакансии распределяются через электронную очередь, — объяснили схему работы в комитете по молодёжной политике мэрии Ярославля. — Сначала в 15 часов в связи с перегрузкой сервера количеством обращений, система дала сбой и была запущена повторно, о чем на сайте была сделана соответствующая запись. В 16 часов после повторного открытия очереди все 87 вакансий были распределены менее чем за минуту. В случае, если подростки, записавшиеся в порядке электронной очереди, на прием в указанные часы не являются к специалисту, то данная вакансия может остаться.

Родители же школьников говорят, что не было ни единой минуты записи. И намекают, что такая ситуация уже творится не первый год. А в комитете просто советуют повторно обратиться в Молодежный центр после 15 мая. При возможности они обещают предложить какую-нибудь вакансию. Но лишь при возможности.