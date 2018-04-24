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Брагино выйдет на митинг против московского мусора
24 апреля 2018 11:22
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Акцию против ввоза на ярославский полигон «Скоково» мусора из Москвы собираются устроить в парке Победы («Очки») в Брагино 29 апреля в 14 часов.
В администрации района сообщили, что уведомления о проведении акции к ним не поступало.
Организаторы акции ссылаются на постановление правительства Ярославской области от 14 сентября прошлого года.
— Постановление определяет «специально отведенные места для проведения публичных мероприятий на территории Ярославской области», где обсуждение проблем можно проводить без согласования с администрацией города, — рассказали организаторы акции. — Среди таких мест обозначен и парк Победы, площадка в радиусе 20 метров от сцены. Это значит, что на данной территории мы можем свободно собираться и выражать своё мнение по важным для нас вопросам.
Жители Дзержинского района первыми почувствуют неприятный запах, который может долететь до жилых домов с полигона. Мы составили карту, через какое время мусорный ветер долетит до жителей города.
Протест против столичных отходов решили выразить и жители Тутаева. Они планируют устроить «антимусорное шествие».
Фото: Александра Савельева
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