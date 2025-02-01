Повышение выплат и последний шанс получить отсрочку от армии: что изменится в России в феврале

В феврале увеличатся 40 выплат и пособий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ежемесячно в России вступает в силу множество новых законов, указов, постановлений и прочих нормативно-правовых актов разного уровня. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в феврале 2025 года.

Дополнительная индексация пенсий и соцвыплат

В феврале пенсионеры получат выплаты с учетом дополнительной индексации, которая составит 9,5%. Такое распоряжение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В частности, проиндексируют ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трех групп.

Вырастут страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Доплату за январь пенсионерам перечислят в феврале.

Также будут проиндексированы более 40 видов социальной поддержки:

материнский капитал за рождение первого ребенка поднимут до 690,3 тысячи рублей, а за второго и последующих — до 912,2 тысячи рублей;

единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тысячи рублей;

ежегодно станет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы (раньше такие суммы были фиксированными).

Безработным начнут больше платить

Минимальное пособие по безработице увеличится в феврале с 1500 до 1613 рублей в месяц, максимальные — с 12 792 до 13 751 рубля. Такую выплату назначают не более чем на год. Раньше сумму не индексировали.

Для получения выплаты нужно встать на учет в центр занятости населения. На это могут рассчитывать те, кто никогда официально не работал и кто уволился. Размер пособия зависит от причины увольнения.

Нотариусов обяжут проверять наследников через базу ЗАГС

Нотариусов обяжут проверять документы о родстве наследников через Единую государственную систему ЗАГС. Эта мера поможет изобличить фальшивые данные, которые фиктивные родственники используют для подтверждения своих прав на наследство.

Информация о наследственных делах будет синхронизирована между Единым государственным реестром записей актов гражданского состояния и реестром нотариата. В итоге наследство смогут получить только законные родственники, а не мошенники.

Новые правила для мигрантов

В феврале вступит в силу ряд изменений в законодательстве для мигрантов. Теперь решения о выдворении лиц, находящихся в стране нелегально, сможет принимать полиция. Ранее это мог сделать только суд. Новая норма позволит ускорить процесс депортации иностранцев, которые нарушили законы России.

Кроме того, мигранты, которые находятся в стране незаконно, не смогут официально зарегистрировать свои отношения в России. Согласно новому закону, им нельзя вести бизнес, приобретать недвижимость, транспорт и другие активы, а также водить автомобиль. Под запретом — открытие банковских счетов и перевод денег. А еще лица, находящиеся под режимом высылки, не смогут покидать пределы определенного региона или муниципалитета.

Заканчивается прием заявок на отсрочку от армии для IТ-специалистов

Подать заявку на отсрочку от срочной службы в рамках весеннего призыва могут российские IT-специалисты. Чтобы ее получить, необходимо заполнить заявление до 5 февраля.

Отсрочка положена мужчинам в возрасте от 18 до 30 лет, имеющим российское гражданство и работающим по трудовому договору в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Также необходимо иметь высшее образование по специальности из перечня, утвержденного Минцифры России.

Подать документы может и работодатель. Принимать решения о предоставлении отсрочки призывные комиссии будут в период с 1 апреля по 15 июля.

Истечет срок для подачи заявлений на сдачу ЕГЭ

Старшеклассники должны определиться, какие предметы будут сдавать на ЕГЭ. 1 февраля будет последняя возможность, чтобы указать желаемые экзамены.

Также нужно сообщить, какой уровень математики (базовый или профильный) требуется и на каком языке будет проводиться ЕГЭ. Подать заявления выпускники текущего года могут в свою школу. А экстерны — в выбранные ими для прохождения ГИА образовательные организации.

В 2025 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Выпускники прошлых лет сдают единый госэкзамен с 20 июня по 1 июля. Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля).

Новые правила обращения с конфискованным имуществом

С 5 февраля в России начнут действовать новые правила обращения с имуществом, которое стало орудием или предметом административного преступления и было конфисковано. Теперь все эти вещи можно будет законно передать в собственность регионов.

Местные власти смогут использовать конфискат по целевому назначению, в том числе и в качестве гуманитарной помощи. Передаче подлежат: