«Добираюсь до своей лыжни»: ярославские пенсионеры объяснили, куда они постоянно ездят в транспорте

Ярославские пенсионеры поделились своими заботами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А вы обращали внимание на пенсионеров в автобусах? В разгар рабочего дня, в выходные, утром и вечером ярославские бабушки и дедушки куда-то спешат. Задумывались, какие у них заботы, хлопоты?

Журналист 76.RU решила расспросить ярославских стариков, куда они направляются и что их беспокоит.

Пенсией довольны не все

Искать собеседников в ярославских автобусах оказалось не очень-то трудно. Пока школьники на учебе, а офисные работники не отлипают от мониторов, «Яавтобусы» заполоняют пенсионеры.

71-летняя Ирина Семеновна охотно рассказала, что направляется в поликлинику. С журналистами она сходу поделилась комплектом насущных проблем.

Транспорт ходит хорошо, дороги нормальные, ну, по сравнению с тем, что было. Только во дворах плохо и скользко. Пенсия устраивает, только бы цены не росли! Ирина Семеновна пенсионер

Другая пенсионерка — 70-летняя Галина Александровна — на пенсию тоже не жалуется. Говорит: муж помогает.

Кирилл Поверинов / 76.RU Источник: Галина Александровна с мужем ездили в Ярославль, чтобы оформить путевку в санаторий











Мы застали супругов, когда они ехали из пенсионного отдела — оформляли путевки в санаторий. Сами из Рыбинска.

Добрались вообще хорошо из Рыбинска. Долго не стояли, не ожидали. Пенсии хватает, муж кормит. В том месяце 13 500 была, а сейчас около 16 500. Галина Александровна пенсионер

А вот 72-летний ярославец Валерий размером пенсии не доволен. Чтобы прожить, ему приходится работать.

Пенсия маленькая. Получаю чуть больше 10 тысяч. И пока не увеличивается. Еду с работы. Валерий пенсионер

Устраивают променад

Некоторые ярославцы преклонных лет ездят на транспорте на прогулки. В основном выбираются в центр. Привлекает бабушек и дедушек не только архитектура и живописные волжские пейзажи. В Кировский район едут из-за чистых тротуаров.

Ярославна поделилась, что любит кататься на лыжах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Мне очень нравится центр города, набережная. Часто гуляю там. В городе чисто, а во дворах плохо, — подметила пенсионерка. — Часто гуляю, отдыхаю, занимаюсь спортом — люблю лыжи. Добираюсь до своей лыжни на 24-м автобусе до поселка Долматово — довольно комфортно.

Многие ярославские пенсионеры похвалили новые автобусы: ходят регулярно, кресла удобные. Правда, 85-летняя Лариса Николаевна считает иначе.

— Говорят, что вот автобусы «хорошие», но места в них мало. Сейчас здесь женщина сидела, чтобы пропустить ее, мне надо было встать, выйти. А летом вообще неприятно сидеть вот так близко друг к другу. Так что не очень довольна такими автобусами. На троллейбусе недавно ехала каком-то, так очень понравилось, прямо с удовольствием! — подытожила бабушка. В этот момент она ехала домой из центра.

Прошла сейчас по улице своей любимой, по Кирова. В центре вообще часто бываю. Хожу гулять, на концерты, в театры. Я много лет проработала в театре, стаж общий 78 лет! Лариса Николаевна пенсионерка

64-летняя Эльвира Александровна настаивает, что автобусы удобные. Особенно ярославне нравятся валидаторы.

Еду домой из гостей. Езжу очень много: по делам, в Гаврилов-Ям, у меня там деревня. В Брагине у меня дочка, а Заволжском районе сестра живет, так что везде езжу. Очень удобно стало в транспорте: карточку оформил и пересаживаешься сколько хочешь, ездишь себе по городу! Эльвира Александровна пенсионерка

Ярославну Галину Николаевну мы встретили в автобусе по пути на праздник. 73-летняя пенсионерка отправилась к подруге на день рождения.

Езжу больше в центр, на набережную, в храм. Маршруты в городе удобные, в 13-й автобус сажусь — и сразу около дома. В целом транспорт долго не жду. Галина Николаевна пенсионерка

Напомним, ранее на нашем сайте выходил обзор, сколько будут получать ярославские пенсионеры в 2025 году и из чего складывается их выплата. Почитать можно тут.