В Москве лучшим актерам и режиссерам раздали «Золотых орлов». Какие фильмы победили?

Картины «Воздух» (18+) и «Любовь Советского Союза» (16+) забрали несколько номинаций «Золотого орла» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В пятницу, 31 января, в киноконцерне «Мосфильм» прошла ХХIII церемония вручения премии «Золотой орел». Свои статуэтки получили победители в 23 номинациях.

Наши коллеги из MSK1.RU побывали на премии и рассказали, какие работы удостоились наград.

«Лучшим фильмом» признали «Воздух» (18+). Картина победила еще в трех номинациях — «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж фильма» и «Лучшая работа звукорежиссера».

Продюсер Константин Эрнст с командой фильма получает награду в номинации «Лучший фильм» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Премию в номинации «Лучшая мужская роль в кино» вручили Сергею Безрукову, снявшемуся в этом же фильме. Актер отметил, что все его статуэтки «Золотого орла» получены за роли военных. Первая его победа в этой премии была за исполнение старшего лейтенанта Кравцова. Вторая — за роль майора Бессонова. И третий «Золотой орел» ему вручили за исполнение подполковника Астафьева.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











А «Лучшая женская роль в кино» досталась Александре Урсуляк, снявшейся в фильме «Смотри на меня!» (18+). Здесь есть такое же совпадение: в этом фильме она играла роль многодетной матери. А первый «Золотой орел» актриса также получила за роль многодетной мамы — в сериале «Пингвины моей мамы» (18+).

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Владимир Грамматиков за этот же фильм получил статуэтку в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











«Лучшей актрисой онлайн-сериала» признали Карину Разумовскую, снявшуюся в сериале «Трасса» (18+). Она призналась, что у нее, как и у других ее коллег, присутствует неуверенность в собственных силах. Сначала Карина обрадовалась, что получила роль в сериале «Трасса» (18+), но потом засомневалась, о чем на первой репетиции рассказала режиссеру. Но он пообещал ей, что вся съемочная группа будет ей помогать. Так и произошло.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











А победителем в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» стал Владимир Вдовиченков. Он снялся в сериале «Противостояние» (18+).

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











«Лучшим сериалом онлайн-платформ» признали «Трассу» (18+). Правда, Максим Лагашкин, вручавший статуэтку, открыл конверт и в шутку прочитал, что победителем стал фильм «Анора» (18+). Однако затем быстро исправился.

Статуэтку в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» вручили Виктории Исаковой за роль в сериале «Я не могу без тебя» (18+). Снимал картину ее супруг Юрий Мороз, а вручала приз его дочь Дарья. Поэтому Виктория Исакова пошутила, что у них получился семейный подряд.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











А «Лучшая мужская роль на телевидении» досталась Александру Устюгову, снявшемуся в сериале «Столыпин» (16+). Картина победила и в номинации «Лучший телевизионный сериал».

Александр Устюгов не смог прийти на церемонию, поэтому вместо него статуэтку забрал режиссер Алексей Андрианов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Когда объявляли победителей в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», Сергей Гармаш в шутку отметил, что у вручантов нет возможности сказать слова благодарности — и сказал «спасибо» Никите Михалкову, Константину Эрнсту и другим деятелям кинематографа.

А победителем признали Романа Мадянова, умершего в сентябре 2024 года. Когда зрители услышали фамилию, зал встал. Приз получил сын Мадянова.

Роман Мадянов-младший получает «Золотого орла», который выиграл его отец Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Исполнительницей «Лучшей мужской роли второго плана» стала Елена Лядова, супруга Владимира Вдовиченкова, который до этого завоевал «Золотого орла» за сериал «Противостояние» (18+).

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Лучшим короткометражным фильмом стала картина «30 секунд» (6+). Статуэтку получил режиссер и сценарист Иван Соснин. Это вторая победа Соснина: первый раз он получил премию в 2020 году.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Победителем в номинации «Лучший анимационный фильм» признали картину «Необыкновенная история одного льва» (6+).

Картина «Огненный лис» (6+) победила в номинации «Лучший неигровой фильм». Награду получил режиссер, продюсер и оператор фильма Дмитрий Шпиленок. Он отметил, что фильм снимали 26 месяцев. Главным героем стал маленький лисенок.

В номинации «Лучшая музыка к фильму» победила картина «Любовь советского союза» (16+). Статуэтку получили композиторы Виталий Окороков и Дмитрий Емельянов. Окороков отметил, что начал писать музыку к кино 35 лет назад. А Емельянов пошутил, что последний раз выигрывал в лотерее — настолько он не ожидал присуждения премии.

Этот же фильм победил и в номинации «Лучший сценарий» (статуэтку получил Сергей Снежкин), «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая операторская работа» (приз вручили Максиму Шинкоренко).

Сценарист Сергей Снежкин получает статуэтку за фильм «Любовь Советского Союза» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Максим Шинкоренко со статуэткой «Золотой орел». Приз вручили Игорь Волошин и Олеся Судзиловская Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











«Лучшая работа художника по костюмам» стала пятой номинацией, которую «забрал» фильм «Любовь Советского Союза» (16+). Приз получили художники Екатерина Шапкайц и Светлана Москвина. Вручил статуэтку актер Егор Бероев.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











А лауреатом премии «За вклад в киномузыку» стал композитор Алексей Рыбников.

Отдельное внимание на церемонии уделили актерам, телеведущим, операторам, ушедшим из жизни в прошлом году. На «Мосфильме» почтили память Светланы Светличной, Анастасии Заворотнюк, Романа Мадянова, Александра Маслякова и Владимира Макеранца.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU









