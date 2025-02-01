НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 757мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 97,81
EUR 102,13
Сбили пять беспилотников
Новый тест на туберкулез
Новые автобусы
Как отдохнуть зимой по-русски
Вернули популярную электричку
Рухнули куски фасада
Продают легендарный бар
Сбой в работе операторов связи
Влетел в авто на аварийке
Погода февраля
Развлечения В Москве лучшим актерам и режиссерам раздали «Золотых орлов». Какие фильмы победили?

В Москве лучшим актерам и режиссерам раздали «Золотых орлов». Какие фильмы победили?

«Воздух» и «Любовь Советского Союза» взяли самое большое количество статуэток

57
Написать комментарий
Картины «Воздух» (18+) и «Любовь Советского Союза» (16+) забрали несколько номинаций «Золотого орла» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКартины «Воздух» (18+) и «Любовь Советского Союза» (16+) забрали несколько номинаций «Золотого орла» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Картины «Воздух» (18+) и «Любовь Советского Союза» (16+) забрали несколько номинаций «Золотого орла»

Источник:

В пятницу, 31 января, в киноконцерне «Мосфильм» прошла ХХIII церемония вручения премии «Золотой орел». Свои статуэтки получили победители в 23 номинациях.

Наши коллеги из MSK1.RU побывали на премии и рассказали, какие работы удостоились наград.

«Лучшим фильмом» признали «Воздух» (18+). Картина победила еще в трех номинациях — «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж фильма» и «Лучшая работа звукорежиссера».

Продюсер Константин Эрнст с командой фильма получает награду в номинации «Лучший фильм» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПродюсер Константин Эрнст с командой фильма получает награду в номинации «Лучший фильм» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Продюсер Константин Эрнст с командой фильма получает награду в номинации «Лучший фильм»

Источник:

Премию в номинации «Лучшая мужская роль в кино» вручили Сергею Безрукову, снявшемуся в этом же фильме. Актер отметил, что все его статуэтки «Золотого орла» получены за роли военных. Первая его победа в этой премии была за исполнение старшего лейтенанта Кравцова. Вторая — за роль майора Бессонова. И третий «Золотой орел» ему вручили за исполнение подполковника Астафьева.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

А «Лучшая женская роль в кино» досталась Александре Урсуляк, снявшейся в фильме «Смотри на меня!» (18+). Здесь есть такое же совпадение: в этом фильме она играла роль многодетной матери. А первый «Золотой орел» актриса также получила за роль многодетной мамы — в сериале «Пингвины моей мамы» (18+).

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Владимир Грамматиков за этот же фильм получил статуэтку в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

«Лучшей актрисой онлайн-сериала» признали Карину Разумовскую, снявшуюся в сериале «Трасса» (18+). Она призналась, что у нее, как и у других ее коллег, присутствует неуверенность в собственных силах. Сначала Карина обрадовалась, что получила роль в сериале «Трасса» (18+), но потом засомневалась, о чем на первой репетиции рассказала режиссеру. Но он пообещал ей, что вся съемочная группа будет ей помогать. Так и произошло.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

А победителем в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» стал Владимир Вдовиченков. Он снялся в сериале «Противостояние» (18+).

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

«Лучшим сериалом онлайн-платформ» признали «Трассу» (18+). Правда, Максим Лагашкин, вручавший статуэтку, открыл конверт и в шутку прочитал, что победителем стал фильм «Анора» (18+). Однако затем быстро исправился.

Статуэтку в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» вручили Виктории Исаковой за роль в сериале «Я не могу без тебя» (18+). Снимал картину ее супруг Юрий Мороз, а вручала приз его дочь Дарья. Поэтому Виктория Исакова пошутила, что у них получился семейный подряд.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

А «Лучшая мужская роль на телевидении» досталась Александру Устюгову, снявшемуся в сериале «Столыпин» (16+). Картина победила и в номинации «Лучший телевизионный сериал».

Александр Устюгов не смог прийти на церемонию, поэтому вместо него статуэтку забрал режиссер Алексей Андрианов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлександр Устюгов не смог прийти на церемонию, поэтому вместо него статуэтку забрал режиссер Алексей Андрианов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Александр Устюгов не смог прийти на церемонию, поэтому вместо него статуэтку забрал режиссер Алексей Андрианов

Источник:

Когда объявляли победителей в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», Сергей Гармаш в шутку отметил, что у вручантов нет возможности сказать слова благодарности — и сказал «спасибо» Никите Михалкову, Константину Эрнсту и другим деятелям кинематографа.

А победителем признали Романа Мадянова, умершего в сентябре 2024 года. Когда зрители услышали фамилию, зал встал. Приз получил сын Мадянова.

Роман Мадянов-младший получает «Золотого орла», который выиграл его отец | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРоман Мадянов-младший получает «Золотого орла», который выиграл его отец | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Роман Мадянов-младший получает «Золотого орла», который выиграл его отец

Источник:

Исполнительницей «Лучшей мужской роли второго плана» стала Елена Лядова, супруга Владимира Вдовиченкова, который до этого завоевал «Золотого орла» за сериал «Противостояние» (18+).

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Лучшим короткометражным фильмом стала картина «30 секунд» (6+). Статуэтку получил режиссер и сценарист Иван Соснин. Это вторая победа Соснина: первый раз он получил премию в 2020 году.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Читайте также

Победителем в номинации «Лучший анимационный фильм» признали картину «Необыкновенная история одного льва» (6+).

Картина «Огненный лис» (6+) победила в номинации «Лучший неигровой фильм». Награду получил режиссер, продюсер и оператор фильма Дмитрий Шпиленок. Он отметил, что фильм снимали 26 месяцев. Главным героем стал маленький лисенок.

В номинации «Лучшая музыка к фильму» победила картина «Любовь советского союза» (16+). Статуэтку получили композиторы Виталий Окороков и Дмитрий Емельянов. Окороков отметил, что начал писать музыку к кино 35 лет назад. А Емельянов пошутил, что последний раз выигрывал в лотерее — настолько он не ожидал присуждения премии.

Этот же фильм победил и в номинации «Лучший сценарий» (статуэтку получил Сергей Снежкин), «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая операторская работа» (приз вручили Максиму Шинкоренко).

Сценарист Сергей Снежкин получает статуэтку за фильм «Любовь Советского Союза» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСценарист Сергей Снежкин получает статуэтку за фильм «Любовь Советского Союза» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сценарист Сергей Снежкин получает статуэтку за фильм «Любовь Советского Союза»

Источник:
Максим Шинкоренко со статуэткой «Золотой орел». Приз вручили Игорь Волошин и Олеся Судзиловская | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМаксим Шинкоренко со статуэткой «Золотой орел». Приз вручили Игорь Волошин и Олеся Судзиловская | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Максим Шинкоренко со статуэткой «Золотой орел». Приз вручили Игорь Волошин и Олеся Судзиловская

Источник:

«Лучшая работа художника по костюмам» стала пятой номинацией, которую «забрал» фильм «Любовь Советского Союза» (16+). Приз получили художники Екатерина Шапкайц и Светлана Москвина. Вручил статуэтку актер Егор Бероев.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

А лауреатом премии «За вклад в киномузыку» стал композитор Алексей Рыбников.

Отдельное внимание на церемонии уделили актерам, телеведущим, операторам, ушедшим из жизни в прошлом году. На «Мосфильме» почтили память Светланы Светличной, Анастасии Заворотнюк, Романа Мадянова, Александра Маслякова и Владимира Макеранца.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

ПО ТЕМЕ
Золотой орел Премия Победители Вручение Актеры Кино
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление