В Москве лучшим актерам и режиссерам раздали «Золотых орлов». Какие фильмы победили?

В пятницу, 31 января, в киноконцерне «Мосфильм» прошла ХХIII церемония вручения премии «Золотой орел». Свои статуэтки получили победители в 23 номинациях.
Наши коллеги из MSK1.RU побывали на премии и рассказали, какие работы удостоились наград.
«Лучшим фильмом» признали «Воздух» (18+). Картина победила еще в трех номинациях — «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж фильма» и «Лучшая работа звукорежиссера».
Премию в номинации «Лучшая мужская роль в кино» вручили Сергею Безрукову, снявшемуся в этом же фильме. Актер отметил, что все его статуэтки «Золотого орла» получены за роли военных. Первая его победа в этой премии была за исполнение старшего лейтенанта Кравцова. Вторая — за роль майора Бессонова. И третий «Золотой орел» ему вручили за исполнение подполковника Астафьева.
А «Лучшая женская роль в кино» досталась Александре Урсуляк, снявшейся в фильме «Смотри на меня!» (18+). Здесь есть такое же совпадение: в этом фильме она играла роль многодетной матери. А первый «Золотой орел» актриса также получила за роль многодетной мамы — в сериале «Пингвины моей мамы» (18+).
Владимир Грамматиков за этот же фильм получил статуэтку в номинации «Лучшая режиссерская работа».
«Лучшей актрисой онлайн-сериала» признали Карину Разумовскую, снявшуюся в сериале «Трасса» (18+). Она призналась, что у нее, как и у других ее коллег, присутствует неуверенность в собственных силах. Сначала Карина обрадовалась, что получила роль в сериале «Трасса» (18+), но потом засомневалась, о чем на первой репетиции рассказала режиссеру. Но он пообещал ей, что вся съемочная группа будет ей помогать. Так и произошло.
А победителем в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» стал Владимир Вдовиченков. Он снялся в сериале «Противостояние» (18+).
«Лучшим сериалом онлайн-платформ» признали «Трассу» (18+). Правда, Максим Лагашкин, вручавший статуэтку, открыл конверт и в шутку прочитал, что победителем стал фильм «Анора» (18+). Однако затем быстро исправился.
Статуэтку в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» вручили Виктории Исаковой за роль в сериале «Я не могу без тебя» (18+). Снимал картину ее супруг Юрий Мороз, а вручала приз его дочь Дарья. Поэтому Виктория Исакова пошутила, что у них получился семейный подряд.
А «Лучшая мужская роль на телевидении» досталась Александру Устюгову, снявшемуся в сериале «Столыпин» (16+). Картина победила и в номинации «Лучший телевизионный сериал».
Когда объявляли победителей в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», Сергей Гармаш в шутку отметил, что у вручантов нет возможности сказать слова благодарности — и сказал «спасибо» Никите Михалкову, Константину Эрнсту и другим деятелям кинематографа.
А победителем признали Романа Мадянова, умершего в сентябре 2024 года. Когда зрители услышали фамилию, зал встал. Приз получил сын Мадянова.
Исполнительницей «Лучшей мужской роли второго плана» стала Елена Лядова, супруга Владимира Вдовиченкова, который до этого завоевал «Золотого орла» за сериал «Противостояние» (18+).
Лучшим короткометражным фильмом стала картина «30 секунд» (6+). Статуэтку получил режиссер и сценарист Иван Соснин. Это вторая победа Соснина: первый раз он получил премию в 2020 году.
Победителем в номинации «Лучший анимационный фильм» признали картину «Необыкновенная история одного льва» (6+).
Картина «Огненный лис» (6+) победила в номинации «Лучший неигровой фильм». Награду получил режиссер, продюсер и оператор фильма Дмитрий Шпиленок. Он отметил, что фильм снимали 26 месяцев. Главным героем стал маленький лисенок.
В номинации «Лучшая музыка к фильму» победила картина «Любовь советского союза» (16+). Статуэтку получили композиторы Виталий Окороков и Дмитрий Емельянов. Окороков отметил, что начал писать музыку к кино 35 лет назад. А Емельянов пошутил, что последний раз выигрывал в лотерее — настолько он не ожидал присуждения премии.
Этот же фильм победил и в номинации «Лучший сценарий» (статуэтку получил Сергей Снежкин), «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая операторская работа» (приз вручили Максиму Шинкоренко).
«Лучшая работа художника по костюмам» стала пятой номинацией, которую «забрал» фильм «Любовь Советского Союза» (16+). Приз получили художники Екатерина Шапкайц и Светлана Москвина. Вручил статуэтку актер Егор Бероев.
А лауреатом премии «За вклад в киномузыку» стал композитор Алексей Рыбников.
Отдельное внимание на церемонии уделили актерам, телеведущим, операторам, ушедшим из жизни в прошлом году. На «Мосфильме» почтили память Светланы Светличной, Анастасии Заворотнюк, Романа Мадянова, Александра Маслякова и Владимира Макеранца.