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Спорт Девочка-инвалид из России стала звездой в США: история Тани, которую 18-летняя мать оставила в роддоме

Девочка-инвалид из России стала звездой в США: история Тани, которую 18-летняя мать оставила в роддоме

Татьяна Кириллова (сейчас ее зовут Джессика Лонг) сделала ошеломительную карьеру в спорте

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3 комментария
Источник:

Уроженка Иркутской области Татьяна Кириллова известна всему миру под именем Джессика Лонг. Она — звезда паралимпийского движения. 32-летняя спортсменка живет в США и представляет эту страну на международных соревнованиях по плаванию, и ее история — это история постоянного преодоления.

Таня родилась 29 февраля 1992 года. Ее матери на тот момент было всего 18 лет, биологическому отцу — 17. Девочка родилась без малых берцовых костей и многих костей стопы. Из-за этого родители отказались от новорожденного ребенка. Так Татьяна оказалась в детском доме.

В возрасте 13 месяцев ее удочерила семейная пара Стивена и Элизабет Лонг из США. Примечательно, что Татьяна была одним из первых детей в Иркутске, удочеренных приемными родителями из Америки.

Несмотря на отсутствие ног (из-за врожденной аномалии их пришлось полностью ампутировать в 18 месяцев), Татьяна-Джессика была активным ребенком и увлекалась спортом. Она занималась гимнастикой, чирлидингом, катанием на коньках и скалолазанием, ездила на велосипеде, ходила на ходулях. Но свое истинное признание девушка нашла в плавании.

Сначала она тренировалась в бассейне ее дедушки и бабушки. А уже в следующем году Лонг была выбрана в Мэриленде лучшей пловчихой-инвалидом 2003 года.

На Паралимпийских играх 2004 года Лонг впервые выступила на международных соревнованиях. Как самый юный атлет команды 12-летняя Лонг выиграла три золота. Всего же на счету 32-летней Джессики Лонг 17 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых паралимпийских медали. А еще десятки наград чемпионатов мира и множество рекордов.

В интервью РИА Новости в 2013 году легендарная пловчиха рассказывала, что приемные родители с самого начала откровенно рассказали ей об удочерении. По ее словам, она никогда не чувствовала себя чужой в своей американской семье, но с самого детства хотела увидеть родную маму. Ей удалось это сделать в 2013 году.

— Я никогда не чувствовала себя в моей семье удочеренной — ни разу, — твердо говорила она. — Просто я знала, что у меня есть еще одна семья, похожая на меня. Поэтому, когда я впервые посмотрела телевизионную программу и впервые увидела свою биологическую маму, это было действительно здорово. Потому что я просто очень похожа на нее.

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Комментарии
3
Гость
11 минут
ну и слава богу! на россии она была бы нищенкой
Гость
3 минуты
не родись здесь или уедь хоть голым здесь жизни нет 25лет и 2500лет не будет
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