Рекламировал наркотики и обожал Мизулину. Кто такой блогер Иван Золо, на концертах которого подростки устраивают побоища

Ивану Золочевскому 20 лет Источник: Екатерина Мизулина / T.me, Иван Золочевский / Vk.com











Последний скандал случился в Сочи, где задержали 20 подростков. Неразбериха вокруг концертов блогера Ивана Золо наблюдалась и в других городах — Севастополе, Кемерово и Ярославле. Рассказываем подробности, выясняем, что происходило на местах и кто такой Золо, из-за которого столько шумихи.

В декабре 2024-го блогер Иван Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) объявил, что отправляется в тур с названием «Король слэма» (12+). Цена билетов начиналась от 400 рублей. Самый дорогой вариант обошелся бы в 2400 рублей — в него входило общение с блогером, вход за кулисы и плакат с автографом. Всего в туре значилось 12 городов.

Сочи

Сочи пока последний город, где у Ивана Золо должен был пройти концерт.

Вечером поклонники собрались в центре у бара, где должно было пройти выступление. Однако за час до начала концерт отменили из-за сообщения о минировании. 20 фанатам такое положение дел пришлось не по душе, и они устроили бунт. Зачинщиков беспорядка отследили по видеокамерам. Часть задержали, остальные сбежали. На месте происшествия побывали корреспонденты SOCHI1.RU. Подробный репортаж о том, что происходило в тот вечер у бара в центре Сочи, читайте тут.

На видео, снятом очевидцами, видно, как собравшаяся толпа фанатов пытается выбить двери площадки и попасть внутрь.

Источник: Екатерина Мизулина / T.me

Севастополь

На пару дней раньше, чем в Сочи, должен был пройти концерт Ивана Золо в Севастополе. Однако за несколько минут до начала выступления публике сообщили о том, что оно не состоится. Причина та же, что и в Сочи: минирование. И, как и в городе, где темные ночи, взрывных устройств не нашли.

Кемерово

Концерт в Кемерово состоялся в середине января. Пока Иван Золо выступал, в зале началась давка — толпа фанатов настолько потеряла контроль над собой, что разбила стеклянное ограждение в клубе. Несколько человек получили травмы. Кто-то даже подумал, что произошел теракт, сообщает NGS42.RU.

Источник: Екатерина Мизулина / T.me

По словам организатора концерта, создавалось ощущение, что билетов продали больше, чем было рассчитано. На кадрах видно, как стеклянное ограждение не выдерживает и ломается. На разбитое стекло упали и подростки, которые стояли у дверей помещения.

Источник: Екатерина Мизулина / T.me

По словам очевидцев, некоторые пришли на выступление с электрошокерами и заточками, а также кидали на сцену нижнее белье и презервативы.

В своих соцсетях Золочевский никак не прокомментировал произошедшее. Однако региональные следователи завели уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение услуг не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание — 7 лет лишения свободы.

Ярославль

За месяц до концерта в Кемерово блогер приехал в Ярославль. Концерт там состоялся, но, как отмечает 76.RU, находиться в зале было невозможно — из-за духоты и давки, одному зрителю вызвали скорую помощь.

В клуб пришла в основном молодежь. Были и несовершеннолетние. В соцсетях сообщают, что билетов продали больше, чем вмещал зал. Кого-то даже не пустили, так как за некоторое время до начала концерта внутри уже было битком. После выступления Золо многие обратились в полицию. Были зарегистрированы побои, которые нанесли 15-летнему подростку перед входом в заведение. Написали и заявления об утрате верхней одежды.

Вернут ли деньги за билеты?

Поклонники Ивана Золо задаются вопросом: когда им вернут деньги за билеты? Иван предложил фанатам пообщаться на эту тему с организаторами концертов в городах, а не с ним.

— Все вопросы касаемо билетов прошу задавать организаторам. И возвращать билеты через площадки, где они приобретались, — сообщил Золочевский.

Источник: IvanZolo2004 / T.me

Впрочем, фанаты блогера регулярно жалуются на организацию концертов главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Та пообещала обратиться в органы.

— Именно на концертах этого треш-блогера постоянно происходят какие-то нехорошие ситуации. Да и контент, распространяемый блогером, мягко говоря, сомнительный. Обратимся в Генеральную прокуратуру, — пообещала глава «Лиги безопасного интернета».

Случай в Сочи — не первый, когда на выступлениях блогера случались нарушения порядка. Так, давки наблюдались в Ярославле и Кемерово.

Мы попросили музыкального критика Сергея Соседова прокомментировать беспорядки вокруг выступлений Ивана Золо.

— То, какие Золо дает концерты, — для меня дико и странно. Но ответственность за все, что на них происходит, должен не он брать, а те, кто позволяет ему выступать. То, что происходит на таких концертах, — ответственность тех, кто обладает властью. Организаторы обязаны знать, кому они предоставляют площадку. Вдруг кто-то оплатит зал, а там неонацистский марш пройдет?

При этом Сергей Соседов считает, что появление таких блогеров, как Золо, — примета времени.

— То, что треш-блогеры стали популярны, ну, такое время. Что делать? Понимаете, снявши голову, по волосам не плачут, — отмечает музыкальный критик. — Я сторонник строгих охранительных мер: запретов, цензуры и так далее. Я всё перекрыл бы, закрыл всем доступ, всё подобное никуда бы не допускал. А так, ну есть интернет — ничего сделать нельзя. Будут треш-блоги и бог знает что еще. Оно не может не быть, это простая логика.

Кто такой Иван Золо?

20-летний Иван Золо (настоящее имя — Иван Золочевский), как отмечает MSK1.RU, раскрутился благодаря TikTok и стримам на Twitch с коллегой из Молдавии Некоглаем (Николаем Лебедевым).

Николай Лебедев — тиктокер и Twitch-стример родом из Молдавии. Известен благодаря коллаборациям с Иваном Золо, а также бешеной накруткой зрителей на своих трансляциях — его могли смотреть по полмиллиона «человек». В феврале 2023 года против блогера завели уголовное дело, его депортировали из России.

Кроме съемок видеороликов, у Ивана есть несколько песен, с которыми он выступает на концертах.



Пик популярности Золочевского пришелся на 2021–2022 годы. Аудитория приравнивает контент блогера к жанру «треш» и называет автора «очень популярным фриком, который не понял, что он фрик».

Иван Золочевский пришел в TikTok в 2020 году — на тот момент 16-летний парень учился в московской школе.

Публикации блогера не отличались от видео других подростков — Иван танцевал и снимал «липсинки» под трендовые песни.

Липсинк — это синхронизация движения губ и слов в песне на видео. Популярный жанр в TikTok.

Источник: ivanzolo2004 / TikTok

В какой-то момент в соцсетях начали появляться совместные видео Золочевского с Некоглаем.

Блогеры быстро стали популярными благодаря друг другу. Чаще всего в роликах Николай высмеивал Ивана, не способного ответить на школьные вопросы, а также принимающего всё сказанное за чистую монету.

На одном из стримов, где Золочевский оценивал девушек-стримеров, родился мем «стопапупа»: блогер не смог прочитать ник Анны Давыдовой — stopannya. На следующий день мем стал трендом TikTok.

Источник: SLV нарезчик / YouTube

Уже к декабрю 2022 года на аккаунте ivanzolo2004 на Twitch набралось более миллиона подписчиков. Тогда же трансляция Золо и Некоглая установила рекорд по просмотрам среди стримеров СНГ на Twitch — их смотрело более 261 тысячи человек. 10 января рекорд снова побили: стрим блогеров собрал более 578 тысяч зрителей.

При этом многие зрители и медийные личности осуждали коллаборацию, считая, что Некоглай высмеивает Ивана — по сути, издевается над нездоровым человеком, который не всегда может понять, что над ним смеются.

Так же думали и родители Золо, пытавшиеся запретить сыну общаться с блогером. Именно это привело к ссоре, после которой в 2023 году совместные трансляции с Некоглаем прекратились.

Несмотря на то что Иван создает впечатление не очень здорового человека, по словам отца блогера, проблем с ментальным здоровьем у молодого человека нет.

— Может быть, Иван и отстает [от сверстников]. У него было две операции — ему поднимали веко. Врачи предупреждали, что наркоз повлияет на психику. Так оно и случилось, — пояснил отец блогера.

У него мышление своеобразное. Не было бы этих операций, был бы обычный человек. Сергей Золочевский отец блогера Ивана Золо

Реклама казино и отношение к Мизулиной

К Золочевскому, после того как он стал популярен, потекли рекламодатели. Предложения блогер не фильтровал — в его соцсетях появлялись ссылки на онлайн-магазины запрещенных веществ и казино.

Практически моментально блогер столкнулся с осуждением зрителей и обвинил во всем своего менеджера, который якобы ставил рекламу без его ведома.

Источник: Zolo2004 / t.me

Именно после рекламы магазина с веществами на Ивана Золо впервые обратила внимание Екатерина Мизулина. По словам артиста, после этого его включили в «реестр недобросовестных блогеров».

Чтобы «загладить вину», Иван начал упоминать в своих постах Екатерину Мизулину чаще — выражать согласие с ее позицией и писать о желании встретиться с ней.

Я обожаю всё, что делает Екатерина Мизулина. Я, как и она, поддерживаю правила безопасности интернета. Если бы ее не было, я бы продолжал рекламировать казино. Иван Золочевский блогер

— Хочу найти Екатерину Мизулину где-нибудь и попросить ее вычеркнуть меня из реестра, — добавил Иван на одном из YouTube-шоу.

Параллельно с заявлениями Золочевского в интернете от имени блогера стали рассылать письма с угрозами. Так, например, нашим коллегам из V1.RU на редакционную почту пришло письмо с сообщением о минировании торгового центра и аэропорта в Волгограде.