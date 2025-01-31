Вы начитанный человек или книгу ни разу не открывали? Хитрый тест по литературе для ярославцев

Мы искренне завидуем тем, кто, прочитав книгу, запоминает ее раз и навсегда и может спустя годы вспомнить сюжеты, отдельные фрагменты, а то и воспроизвести целые диалоги. С другой стороны, если это была единственная книга в жизни человека, то в этом нет ничего удивительного.