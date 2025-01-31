Вы начитанный человек или книгу ни разу не открывали? Хитрый тест по литературе для ярославцев

Мы искренне завидуем тем, кто, прочитав книгу, запоминает ее раз и навсегда и может спустя годы вспомнить сюжеты, отдельные фрагменты, а то и воспроизвести целые диалоги. С другой стороны, если это была единственная книга в жизни человека, то в этом нет ничего удивительного.
А вы относитесь к тем, кто, закрыв книгу, тут же забывает, о чем она была, или обладаете богатой библиотекой и феноменальной памятью? Проверьте себя, ответив на 10 вопросов по литературе.
Начнем с легкого. Под каким деревом размышлял о жизни Андрей Болконский?
Береза
Липа
Дуб
Ясень
А кто написал пьесу «Вишневый сад» (12+)?
Лев Толстой
Антон Чехов
Михаил Лермонтов
Михаил Булгаков
Вспоминайте, кто написал стихотворение, которое начинается словами: «Вы помните, вы всё, конечно, помните, / Как я стоял, приблизившись к стене, / Взволнованно ходили вы по комнате / И что-то резкое в лицо бросали мне» (16+)?
Афанасий Фет
Николай Гумилев
Александр Пушкин
Сергей Есенин
Теперь подключаем еще и знания по истории. В «Капитанской дочке» (16+) Александра Пушкина несколько действующих лиц носят имена реальных исторических деятелей. Кто эти люди?
Емельян Пугачев и Алексей Орлов
Екатерина II и Григорий Потемкин
Елизавета Петровна и Петр III
Емельян Пугачев и Екатерина II
Наверняка вы знаете знаменитую фразу «Счастливые часов не наблюдают». А ведь ее произнес один из персонажей пьесы «Горе от ума» (12+) Александра Грибоедова, кто это был?
Софья Фамусова
Алексей Молчалин
Служанка Лиза
Александр Чацкий
Какое из этих произведений написал Александр Куприн?
«Митина любовь» (16+)
«Наталья, боярская дочь» (16+)
«Гранатовый браслет» (16+)
«Белые ночи» (12+)
А помните, какое наказание получил Родион Раскольников за убийство старухи-процентщицы?
Казнь
Монашеский постриг
Каторгу в Сибири
Он остался безнаказанным
В романе «Мастер и Маргарита» (16+) есть несколько персонажей-животных. Кота Бегемота знают все. А как звали собаку, спутницу Понтия Пилата?
Банга
Ванга
Бинго
Бонго
Какая фамилия была у чиновника Акакия Акакиевича, главного героя повести «Шинель» (12+) Николая Гоголя?
Башмачкин
Стуликов
Ляпкин
Тяпкин
И контрольный вопрос. Персонажем какого произведения стал профессор, который занимался омоложением человека?
«Доктор Живаго» (12+) Бориса Пастернака
«Собачье сердце» (16+) Михаила Булгакова
«На дне» (16+) Максима Горького
«Яма» (16+) Александра Куприна
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