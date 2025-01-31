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Вы начитанный человек или книгу ни разу не открывали? Хитрый тест по литературе для ярославцев

Срочно записывайтесь в библиотеку, если не ответите хотя бы на 8 из 10

3 949
5 комментариев
10 простых вопросов на знание классики литературы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU10 простых вопросов на знание классики литературы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

10 простых вопросов на знание классики литературы

Источник:

Мы искренне завидуем тем, кто, прочитав книгу, запоминает ее раз и навсегда и может спустя годы вспомнить сюжеты, отдельные фрагменты, а то и воспроизвести целые диалоги. С другой стороны, если это была единственная книга в жизни человека, то в этом нет ничего удивительного.

А вы относитесь к тем, кто, закрыв книгу, тут же забывает, о чем она была, или обладаете богатой библиотекой и феноменальной памятью? Проверьте себя, ответив на 10 вопросов по литературе.

ТЕСТПройден 787 раз
1 / 10

Начнем с легкого. Под каким деревом размышлял о жизни Андрей Болконский?

  • Береза

  • Липа

  • Дуб

  • Ясень

2 / 10

А кто написал пьесу «Вишневый сад» (12+)?

  • Лев Толстой

  • Антон Чехов

  • Михаил Лермонтов

  • Михаил Булгаков

3 / 10

Вспоминайте, кто написал стихотворение, которое начинается словами: «Вы помните, вы всё, конечно, помните, / Как я стоял, приблизившись к стене, / Взволнованно ходили вы по комнате / И что-то резкое в лицо бросали мне» (16+)?

  • Афанасий Фет

  • Николай Гумилев

  • Александр Пушкин

  • Сергей Есенин

4 / 10

Теперь подключаем еще и знания по истории. В «Капитанской дочке»﻿ (16+) Александра Пушкина несколько действующих лиц носят имена реальных исторических деятелей. Кто эти люди?

  • Емельян Пугачев и Алексей Орлов

  • Екатерина II и Григорий Потемкин

  • Елизавета Петровна и Петр III

  • Емельян Пугачев и Екатерина II

5 / 10

Наверняка вы знаете знаменитую фразу «Счастливые часов не наблюдают». А ведь ее произнес один из персонажей пьесы «Горе от ума»﻿ (12+) Александра Грибоедова, кто это был?

  • Софья Фамусова

  • Алексей Молчалин

  • Служанка Лиза

  • Александр Чацкий

6 / 10

Какое из этих произведений написал Александр Куприн?

  • «Митина любовь» (16+)

  • «Наталья, боярская дочь» (16+)

  • «Гранатовый браслет» (16+)

  • «Белые ночи» (12+)

7 / 10

А помните, какое наказание получил Родион Раскольников﻿ за убийство старухи-процентщицы?

  • Казнь

  • Монашеский постриг

  • Каторгу в Сибири

  • Он остался безнаказанным

8 / 10

В романе «Мастер и Маргарита»﻿ (16+) есть несколько персонажей-животных. Кота Бегемота﻿ знают все. А как звали собаку, спутницу Понтия Пилата?

  • Банга

  • Ванга

  • Бинго

  • Бонго

9 / 10

Какая фамилия была у чиновника Акакия Акакиевича, главного героя повести «Шинель»﻿ (12+) Николая Гоголя?

  • Башмачкин

  • Стуликов

  • Ляпкин

  • Тяпкин

10 / 10

И контрольный вопрос. Персонажем какого произведения стал профессор, который занимался омоложением человека?

  • «Доктор Живаго» (12+) Бориса Пастернака

  • «Собачье сердце» (16+) Михаила Булгакова

  • «На дне» (16+) Максима Горького

  • «Яма» (16+) Александра Куприна

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Комментарии
5
Инженер1
1 час
Да ну вас... 10/10. Это классика! А почему нет Платонова?
Гость
12 минут
7/10 🤣
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