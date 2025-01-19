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Развлечения эксперимент «Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента

«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента

Какую сумму в итоге получила журналист 76.RU

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19 комментариев

Журналистка поставила лотерейный эксперимент

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Новый год — время, когда множество россиян, помимо подарков и угощений, покупают лотерейные билеты. Дух праздника так и шепчет: «А вдруг повезет?»

Да еще и лотерейные организаторы так и подбивают попытать удачу, рекламируя розыгрыши с крупными призами вплоть до миллиарда рублей. И многие уже видят себя богачами, скупая билеты пачками за несколько дней до курантов.

Специальный корреспондент 76.RU Алина Шибаева тоже решила попробовать поймать удачу за хвост и купила лотерейные билеты перед праздником. Что из этого вышло — в авторской колонке от первого лица.

Это уже вторая моя «попытка разбогатеть». Весной прошлого года я тоже скупала лотерейные билеты ради эксперимента. О том, сколько удалось выиграть, можно почитать здесь. Но вот спойлер для вас: миллионером я тогда не стала.

В этот раз, не изменяя традициям, я купила 10 билетов. Семь из них от «Национальной лотереи», а еще три от «Столото». Решила распределить таким образом, поскольку в прошлый раз «Национальная лотерея» принесла мне более крупный выигрыш.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

Брала билеты в супермаркетах и на специализированном островке в торговом центре. Числа не выбирала, скорее доверилась шестому чувству. В общей сумме на покупку билетов ушло 1100 рублей. Ощутимо, но мы же вкладываемся в шанс получить заветный миллион, помните?

Покупка билетов обошлась чуть больше чем в тысячу рублей

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Решила, что не все из них хочу проверять 1 января. Поэтому три билета были куплены на другой тираж, который разыгрывали в первые выходные после праздников. Запаслась терпением и стала ждать.

И вот заветное 1 января. Идеальный день после завтрака вчерашними салатами и просмотра новогодних фильмов мог улучшить миллион, а то и миллиард, который, конечно же, должна была выиграть именно я. Уверена, не у меня единственной крутились такие мысли в голове. Атмосфера новогоднего праздника благоволит смелым мечтам, чего уж тут.

Проверяла билеты с помощью приложения. Начала с «Национальной лотереи». Что ж, нулей до миллиона я не досчиталась, но, справедливости ради, этот эксперимент вышел более удачным, чем прошлый. Из семи билетов, купленных за 700 рублей, три оказались выигрышными. Самый крупный — на 500 рублей. Еще два — на 200 и 100. Негусто, но приятно, что выиграла даже больше, чем потратила. Правда, при выводе денег на карту через приложение пришлось заплатить небольшую комиссию, так что в плюсе я осталась меньше чем на 100 рублей.

Энтузиазма поубавилось, но душу грела мысль об оставшихся билетах. Авось какой-то из трех — тот самый. Еще неделю терпеливо ждала розыгрыша, но и тут сорвать куш было суждено не мне. Три билета, купленные за 400 рублей, принесли 250. Итог: в минусе на 150 рублей. В общей сумме со всего эксперимента потратила больше примерно на 50 рублей (с учетом комиссий), чем получила. Считаю, при таком исходе удача была на моей стороне. В прошлый раз не удалось отбить и половину потраченного. Значит ли это, что я уже ближе к заветному многомиллионному призу или Фортуна просто утешительно похлопала по плечу в праздники?

А вы покупали лотерейные билеты перед Новым годом?

Да, и даже выиграл!
Да, но выиграть не получилось
Мне дарили лотерейные билеты
Нет, не верю в лотереи
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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Лотерейные билеты Розыгрыш Денежный приз
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Комментарии
19
Гость
2 часа
Обман населения на Государственном уровне 🤥🤥🤥
Гость
2 часа
Лохотрон полнейший!!
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