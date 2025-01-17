«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам

Кредитные карты иногда могут выручить, но в данном случае стали проклятием Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Вы пользуетесь кредитными картами? Дмитрий М. из Тюмени, который рассказал нам свою историю, точно больше не будет. Много лет назад он попал в зависимость от кредиток и смог вырваться только к концу 2024-го.



О том, как его затянуло в это кредитное болото, удалось ли ему сбежать от приставов и почему для избавления от долгов ему пригодилась помощь психолога — в его откровенной колонке для 72.RU.

Дмитрий М.

Всё началось с любопытства

За весь мой опыт с банками у меня было четыре кредитки и еще несколько больших кредитов. Первую уже не помню даже, когда взял. Я, конечно, уже слышал тогда рассказы людей, которые пооткрывали карт и потом не могли их закрыть, и как много было жалоб на один известный банк, который обманывал население.

С первой всё прошло гладко, я попользовался, посмотрел, есть ли скрытые проценты. Понял, что это вроде как не страшно, прикольная тема даже, и благополучно закрыл кредит. А вот со второй картой уже попал.

Вернулся из отпуска — денег нет: как появились первые долги

Ее я открыл в том же банке. Кажется, перед своей первой в жизни поездкой в Питер. Подумал: «А что? Хорошая будет выручалочка, а то большой город, большие траты». Лимит на ней был 50 тысяч рублей и не вылезал за пределы моей зарплаты, то есть, в случае чего, ее можно будет сразу закрыть. Так я рассуждал тогда.

Бесконтрольные траты начались с малого Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Я тогда жил с моей бывшей теперь уже женой и решил взять кредитку в зарплатном банке — были и льготные условия, и небольшой совсем кредитный лимит. Мне просто было интересно, я молодой был, хотел прощупать новую услугу.

Знаете, так бывает — из отпуска вернулся, а денег нет. И без премии, и выплаты маленькие. А квартплату и потребкредиты никто не отменял! Так в ход пошла кредитка. Я думал, бог с ним, ничего страшного, буду платить минимальный платеж. И вот вроде всё пришло в свое русло, а кредитка так и не закрыта.

Со временем я открыл третью, и это вообще капец. Это было уже в 2010-х, когда технологии достигли высочайшего уровня, и для получения кредитки уже даже не нужно было приходить в отделение. Это, естественно, мне очень понравилось. Картами я пользовался как полный дурак.

Поругался с женой, настроение фиговое — куплю что-нибудь

Кредитка чаще всего шла в ход во время импульсивных покупок. Поругался с женой, настроение фиговое, надо себя как-то успокоить, а что делать? Пойду куплю что-нибудь для себя любимого: телефончик, наушнички, флешку для переустановки Linux. Платил, конечно, кредиткой — ну а что, тысяча рублей, пустяк. Так долг копился, и к зарплате тысяча превращалась в 30 тысяч. Опять в долгах, зато весело живешь.

Я почему-то решил, что хорошей идеей будет взять кредит и на него закрыть кредитку. То, что я лоханулся, узнал только потом, но было поздно. В общем, карту закрыл, остальные деньги профукал, а потом стал платить уже кредит. Параллельно решил отцу помочь с его кредитом, закрыл, жене кредитки закрыл.

В этот момент у меня случились серьезные трудности. Приемная дочь попала в рехаб, и на лечение нужны были большие деньги. Я взял эту нагрузку на себя. А у меня и кредит, и кредитки. В общем, пришлось взять еще больший кредит, чтобы закрыть другой. На кредитку плюнул — у меня просто не хватало денег, чтобы погасить и ее. А вскоре мы расстались с женой.

Боялся, думал, приставы будут ходить, полиция. Но мне повезло: оказалось, что иногда за неплательщиками не приходят годами. Только спустя время старые долги стали возвращаться мне через «Госуслуги» как официально присужденные судом. Конкретно сейчас у меня осталась последняя большая сумма — где-то 700 тысяч.

Жизнь осложняли не только кредиты, но и большие займы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Я зарабатываю порядка 60 тысяч рублей. Сначала с меня снимают алименты, потом сумму для закрытия долга, и остается чуть больше 20 тысяч на жизнь. Мне хватает, я даже рад, потому что теперь не заморачиваюсь. Через несколько лет всё это закрою: буду свободен и чист перед законом.

Сколько денег ушло на закрытие этих долгов? Никогда не подсчитывал. Потому что это тяжело — сразу думаешь, какой ты лох. Но много: наверное, мог бы взять квартиру. Думаю, только банку я подарил больше 2 миллионов рублей.

Кстати, мои усилия по закрытию кредиток бывшей жены тоже были напрасными: она опять набрала долгов, а потом прошла процедуру банкротства.

Взял выписку и ужаснулся

Последнюю кредитную карту я взял в 2020 году. И ее я брал уже от скуки, как говорится. Уже точно не помню: то ли долг по квартплате скопился, то ли я в отпуск собирался, и на этот момент был долг. Думал снова: «Возьму на всякий случай, чтобы была возможность что-то купить в отпуске, а потом закрою, конечно же».

И вот уже четыре года я пытаюсь ее закрыть. Я тут вчера взял как раз выписку и ужаснулся — 930 тысяч рублей расходов! Это долг по квартплате, опять спонтанные покупки, подарки друзьям и подругам. При этом банк автоматически тебе увеличивает кредитный лимит, и ты тратишь-тратишь-тратишь. И вот хочешь расторгнуть уже договор, но всё откладываешь.

Возвращать долг намного тяжелее Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











И как же тяжело отдавать! По копеечке закидываешь, долг медленно-медленно уменьшается, и думаешь, что будешь платить вечно. Я себе в прошлом году ничего не покупал, всё вбухал в кредиты. Планирую закрыть все в этом месяце и вздохнуть с облегчением.

Да и сами банки иногда кидают на деньги. Подменяют формулировки, называют рассрочкой то, что рассрочкой не является, например. А потом оказывается, что всё там черным по белому написано, читать надо. А теперь сиди снова с долгами.

Почему попал в кредитное рабство

Всё, за что я платил кредиткой, сейчас либо сломано, либо продано, либо подарено. И вот я сижу, а в голове крутится: «Ну зачем, зачем? На какой черт это мне было надо?» Всем говорю: если ты хоть чуть-чуть психически нестабилен или неграмотный в плане финансов, не лезь в это! Нужно учиться жить по финансам.

Для меня банк теперь выглядит как такая вот кровеносная система, которая из каждого похожего на меня человека высасывает потихоньку денежки. Хочется иногда в сердцах сказать, мол, горите в аду те, кто всё это придумал. Но головой понимаю — виноват-то я сам.

Когда потом размышлял, почему так всё у меня вышло, понял: у меня есть нехорошая психологическая особенность — привычка покупать любовь. Вот не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал. Чтобы девушке сделать приятное, чтобы друг мне сказал: «Диман, братан, ну от души, спасибо тебе».

Это ненормальный способ, потому что ты ее покупаешь, а не получаешь. Более того, я эту любовь покупал на деньги, которых у меня по факту и не было. Сейчас я с этим куда аккуратнее, понимаю свою, скажем так, особенность.

Мне уже под сорок, и всё равно шальные мысли проскакивают. В детстве у нас не было этого опыта, связанного с финансовой грамотностью, пришлось всё познавать на своих ошибках. И это была долгая дорога.

До этого глава семьи на условиях анонимности рассказал о том, как устроен его семейный бюджет. Они с женой договариваются только о больших покупках, а в остальном ведут раздельный бюджет. Как это помогает им в отношениях — в его колонке.