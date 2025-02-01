Ида Галич раскрыла, что беременна, а муж Лены Миро — из-за чего она погибла: звездные новости недели

Ида Галич раскрыла свой секрет на Парижской неделе моды Источник: galichida / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Рэпера Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом в 2022 году) объявили в федеральный розыск не только в России, но и в странах СНГ, с певицы Анны Седоковой сняли обвинения по делу о смерти Яниса Тиммы, вскрылись подробности загадочной смерти блогера Лены Миро, Ханде Эрчел прилетела в Россию, а Ида Галич ждет второго ребенка.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Моргенштерн* объявлен в розыск в России и еще в восьми странах

На этой неделе рэпера Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом в 2022 году) объявили в розыск. Недавно ему предъявили обвинения по уголовному делу. По версии следствия, рэпер не поставил маркировку на свой контент.

Теперь музыканта будут искать не только в России, но и в странах СНГ: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове (она намеревалась выйти из организации), Таджикистане и Узбекистане.

Адвокат рэпера Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг объявление про розыск. Защита музыканта утверждает, что у следствия нет оснований для таких мер, поскольку рэпер не скрывается и следователю известно, что он находится на лечении, передает ТАСС.

Известно, что не так давно Моргенштерн* уехал в израильский рехаб на лечение. Пока скандальный музыкант ходит на групповую терапию и за «таблеточками» четыре раза в день, адвокаты собираются обжаловать арест его имущества в России почти на 74 миллиона рублей.

— Рехаб, арест имущества, розыск… А как ты начал 2025-й год? Карта мира для меня уменьшилась еще на десяток стран. Спасибо, СК РФ, за отличное промо к альбому, а то я сейчас не в лучшем состоянии, чтобы перформансы устраивать. Один вопрос, конечно, чуток мучает: за что?! Надеюсь, однажды узнаю, а пока лучше приготовьте свои вопросы, я созрел на небольшой прямой эфирчик прямо из рехаба, — делится исполнитель в личном блоге.

Рэпер отметил, что в 2025 году он будет учиться жить заново, и поэтому призвал фанатов ничего от него не ждать.

Стало известно, кто виноват в смерти Яниса Тиммы

В середине декабря прошлого года неожиданная смерть баскетболиста Яниса Тиммы многих повергла в шок. По сей день ходит множество версий и слухов по поводу произошедшего. В смерти спортсмена даже обвиняли его бывшую супругу певицу Анну Седокову, однако на этой неделе сотрудники оперативных органов установили истинную причину трагедии и сняли обвинения с бывшей жены баскетболиста.

СК РФ установил, что бывший муж известной певицы покончил с собой. Другие версии не подтвердились.

После трагедии для помощи и защиты своих интересов родственники погибшего наняли звездного адвоката — Екатерину Гордон. Она рассказала, что близких Яниса также интересует, как из миллиардера он превратился в нищего человека, у которого сейчас ничего нет.

— У нас имеется информация, что Янис покупал некую недвижимость. В силу того, что он не был гражданином РФ, по слухам, эта недвижимость была записана на Анну. Хочется данные факты подтвердить или опровергнуть. Есть маленький ребенок, который имеет право на наследство, если оно есть, — пояснила Екатерина в разговоре с нашими коллегами из StarHit.ru.

Подробности о загадочной смерти Лены Миро

Смерть блогера и звезды «Живого журнала» Лены Миро долго была окутана тайной. Некоторые сомневались в ее гибели и полагали, что она могла специально дезинформировать публику в личных целях. Однако на этой неделе печальная новость все-таки подтвердилась и появились подробности трагической смерти блогера.

Лена Миро — это творческий псевдоним девушки, которую звали Елена Мироненко. Она родилась в Старом Осколе Белгородской области 24 июня 1981 года.

Свою страницу в ЖЖ Лена завела еще 24 февраля 2010 года под ником miss tramell. Уже через год публикации Миро выпадали в топ «Живого журнала». Девушка не стеснялась делиться рассказами о богатой жизни, а также критиковать всё, что ее не устраивало: это были и политические события, социальные проблемы, известные личности. К 2013 году на ее ЖЖ были подписаны 12 тысяч человек, а к 2014-му блог вышел на четвертое место во всей соцсети.

О предполагаемой смерти Миро стало известно еще в феврале 2024 года. Тогда блогер в 03:22 утра по местному времени 22 февраля попала в ДТП в городе Боулдер.

Автомобиль Елены Мироненко совершил наезд на ограждение и после этого снес дорожный знак на перекрестке. За рулем был 42-летний водитель, которого тут же отвезли в больницу, где начали проводить реанимационные мероприятия.

По информации Traffic Serious Bodily Injury/Fatal Crash Dashboard, авария произошла из-за «нарушения сознания» (здесь подразумеваются наркотики), поэтому водителя обвинили в вождении в нетрезвом виде. Уже в больнице выяснилось, что Миро диагностировали множественные травмы. Блогер два месяца провела в коме, но выбраться из нее так и не смогла, поэтому смерть звезды ЖЖ констатировали в апреле 2024 года.

Эту трагедию никак не комментировали ни близкие Миро, ни ее родственники. Однако в начале 2025 года вдовец Миро Ричард Прайд Хьюз неожиданно для многих оставил запись в социальных сетях, в которой выразил всю свою боль.

— Я не смог спасти тебя. Я очень, очень старался, моя дорогая. Твое отсутствие лишило меня возможности дышать. Мое сердце замерло. Тебя никем не заменить. Ты не похожа ни на кого из тех, кого я когда-либо встречал. Как мне повезло, что ты была моей любимой женой, — отметил муж Миро, тем самым подтвердив догадки о смерти известного блогера.

Сейчас вдовец пытается жить заново. В память о бывшей супруге у Ричарда осталась их общая собака породы сиба-ину — пес очень скучает по хозяйке и не понимает, куда она пропала.

— Мы с маленьким Зевсом должны идти вперед. Как же наш маленький сиба скучает по маминой заботе. Я не знаю, что такое смерть. Я не знаю, что такое жизнь. Я не знаю, что такое Бог… Но я надеюсь однажды найти тебя снова. До новых встреч, люблю тебя. Я найду тебя, — написал мужчина в соцсетях.

Где похоронена Лена Миро, до сих пор остается в секрете.

Ханде Эрчел всполошила своим визитом всю Россию

Известная турецкая актриса часто поражает своих фанатов в Турции, однако в этот раз она решила произвести впечатление не только на родине. На этой неделе звезда известного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» (16+) прилетела в столицу России, чтобы презентовать новую работу «Оставь это ветру» (16+).

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Сериал «Постучись в мою дверь» (16+) завоевал любовь по всему миру. Права на трансляцию выкупили в 85 странах, а поддержка сериала в социальных сетях была сильнее, чем у «Игры престолов» (18+). Тег #ПоследнийРазПостучисьВМоюДверь набрал 8,5 миллиона твитов. В феврале 2024 года состоялась премьера российской адаптации «Постучись в мою дверь».

Ханде Эрчел впервые в России. От ее появления фанаты были в восторге, публика громко кричала, радостно улыбалась и приветствовала турецкую диву. Премьера нового фильма «Оставь это ветру»(16+) состоялась в кинотеатре «Октябрь». Билеты на премьерный показ были распроданы за считаные минуты. Посмотреть фильм пришли семьи с детьми и молодежь.

Источник: SHOT / Telegram

В кинотеатре было очень много людей, среди них и российские звезды: Ксения Бородина, Дина Саева, Анастасия Решетова, Дмитрий Шепелев, Анна Калашникова и Никита Джигурда.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Источник: Starhit.ru / Telegram

В широкий прокат фильм в главной роли с Ханде Эрчел выйдет 6 февраля.

Российские звезды на Неделе моды в Париже

Пока зарубежные актеры презентуют свои фильмы в России, отечественные звезды шоу-бизнеса развлекаются на Неделе моды в столице Франции.

Пока Schiaparelli посетила российская модель Наталья Водянова. Она предстала в белом платье-бюстье, пушистом пальто и замшевых ботильонах. Модель сделала простую укладку и легкий макияж. Фотографы запечатлели ее, а некоторые фанаты посчитали ее уставшей.

Поклонники раскритиковали внешность Водяновой, им показалось, что модель явилась на показ мод с «нависшими веками и морщинами». Некоторые посчитали, что у модели «нет доступа к передовой косметологии».

Однако нашлись и те, кто поддержали российскую модель. Поклонники отметили, что она выглядит естественно.

Источник: Starhit.ru











Кроме того, на Неделе моды в столице Франции заметили певицу Веру Брежневу. Она предстала перед публикой в эффектных платьях. Сначала вышла в салатовом платье с открытой спиной от Georges Hobeika, а для шоу Stephane Rolland выбрала черное закрытое платье с драпировкой. Брежнева опубликовала несколько снимков, но не делилась своими эмоциями.

Два образа на Парижской неделе моды показала Алеся Кафельникова. Светлый и темный, оба из нижнего белья. Поклонники были в восторге: «Как всегда шикарна», «Очень идет белый цвет», «Вот это талия, вот это пресс», «Выглядишь замечательно», «Бог мой, как красиво», передает Starhit.ru.

Ида Галич ждет второго ребенка

Кроме перечисленных звезд на Парижской неделе моды была и блогер Ида Галич. На мероприятии она раскрыла свой главный секрет и обрадовала поклонников новостью о второй беременности. В соцсетях блогер поделилась фото в новом образе.

— Безумно счастливая я. Точнее мы. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться, — написала в соцсетях счастливая блогерша.

Источник: galichida / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но поклонников по сей день интересует вопрос, кто же новый избранник Иды и уже по совместительству отец ребенка. Блогер долго хранила тайну и наконец решила раскрыть все карты.

Ее возлюбленным стал 34-летний успешный бизнесмен Олег Ледвич. Он сделал Галич предложение в конце 2024 года во время отдыха в Дубае.

Источник: Starhit.ru











От первого брака у Ледвича есть ребенок — восьмилетняя дочь Аня, а у Иды сын Леон, 7 февраля ему исполнится пять лет.

Как правило, Галич редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, объясняя это тем, что счастье любит тишину. Например, предложение руки и сердца блогер получила в ноябре прошлого года, а рассказала об этом впервые в эфире программы «Новогодний Мечталлион» на Первом канале. Она назвала год «удивительным и прекрасным», отметив, что много работала и запустила много проектов. Однако главной новостью стало то, что Галич теперь стала невестой.

От поклонников и публики эти новости держала в тайне в течение нескольких месяцев, потому как хотела сначала поделиться этим с близкими.

Певца Алексея Чумакова заподозрили в открытом флирте с Элиной Чагой и Анастасией Решетовой

Муж Юлии Ковальчук Алексей Чумаков попал под пристальное внимание фанатов. Поклонники Юлии уличили ее супруга в неверности и открытом флирте.

В своем личном блоге Элина Чага опубликовала ролик, на котором танцует и поет с Алексеем Чумаковым. При этом певец без стеснения обнимал коллегу за тонкую талию и прижимал к себе. Эта картина очень возмутила пользователей Сети, которые раскритиковали певца. Однако нашлись и те, кто не увидел в таком поведении ничего подозрительного.

— Алексей — артист в первую очередь, он взаимодействует с людьми, которые находятся рядом с ним. Вот и всё, — оправдывают поведение Чумакова фанаты.

А недавно певец выступал на дне рождения бывшей невесты Тимати Анастасии Решетовой. Артист нежно смотрел на именинницу и держал ее за руку. Тогда пользователи Сети тоже возмущались и предупреждали Ковальчук, что коварная Настя положила глаз на Алексея.