В Ярославле изменят график работы главного катка

В Ярославле изменится график работы бесплатных катков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области изменят график работы бесплатных катков. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, шесть ледовых площадок теперь будут доступны с 10:00 до 02:00.

— Со следующей недели вечерние катания будут доступны для жителей и гостей Ярославля, Углича, Переславля-Залесского, Данилова, Ростова Великого, — процитировали в правительстве слова губернатора Михаила Евраева 31 января.

Каток в Рыбинске перевели на продленный график работы 1 февраля. Его площадь составляет одну тысячу квадратных метров. Ледовая площадка одновременно может принять около 80 человек.

Напомним, катки бесплатные, получить билет можно онлайн или в кассе. Чтобы зарегистрироваться на катание через сайт, нужно указать номер телефона и ввести адрес электронной почты, на которую придут билеты.