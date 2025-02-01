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Развлечения В Ярославле изменят график работы главного катка

В Ярославле изменят график работы главного катка

Публикуем актуальное расписание

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1 комментарий
В Ярославле изменится график работы бесплатных катков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле изменится график работы бесплатных катков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле изменится график работы бесплатных катков

Источник:

В Ярославской области изменят график работы бесплатных катков. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, шесть ледовых площадок теперь будут доступны с 10:00 до 02:00.

— Со следующей недели вечерние катания будут доступны для жителей и гостей Ярославля, Углича, Переславля-Залесского, Данилова, Ростова Великого, — процитировали в правительстве слова губернатора Михаила Евраева 31 января.

Каток в Рыбинске перевели на продленный график работы 1 февраля. Его площадь составляет одну тысячу квадратных метров. Ледовая площадка одновременно может принять около 80 человек.

Напомним, катки бесплатные, получить билет можно онлайн или в кассе. Чтобы зарегистрироваться на катание через сайт, нужно указать номер телефона и ввести адрес электронной почты, на которую придут билеты.

Коньки можно в аренду взять на месте. Стоимость составляет 200 рублей за час, для детей до 14 лет включительно — 180 рублей за час. Мы публиковали подробный обзор катка в Ярославле в отдельном материале.

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Комментарии
1
Гость
26 минут
Так это..., там вроде уже один асфальт? Или в прокате стали выдавать ролики?🤣
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