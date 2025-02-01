«Игра сразу не задалась»: тренер Игорь Никитин прокомментировал матч «Локо» с «Металлургом»

Стал известен счет матча «Локомотив» — «Металлург» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Вечерний матч «Локомотив» — «Металлург» (6+) закончился для ярославцев проигрышем. Счет игры — 2:3. Тренер ярославской команды Игорь Никитин прокомментировал действия команды.

— Игра сразу не задалась. Парни — молодчики, нашли все силы в непростую игру, против непростого соперника. Хотелось бы, чтобы дожимали в конце, — сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции 1 февраля. — Максим Майоров уверенно, достойно сыграл. Где-то ребята наши помогли.

На воротах ярославцев был Максим Майоров, он вышел на лед спустя три матча. Как объяснил тренер, вратаря Алексея Мельничука, который ранее выходил на лед, он отправил на отдых.

Счет открыл «Металлург», первую шайбу забил Данила Юров, следом еще два гола от Валерия Орехова и Дмитрия Моисеева. Ярославцы забили лишь в третьем периоде: шайбы забросили в ворота Александр Полунин и Денис Алексеев.

Наставник «Металлурга» Андрей Разин также выразил свое мнение об игре:

— Я думаю, игра должна всем понравиться. Игра достойна продолжения финала. <…> Я рад, что выиграли. Сегодня у «Локомотива» были проблемы [с составом].