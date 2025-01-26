«Вряд ли порадует»: синоптики рассказали, какой будет погода в конце января и феврале

Что будет с погодой в феврале Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области прогнозируют потепление. В центре «Фобос» рассказали, что на предстоящей неделе столбики термометров в Центральной России дотянутся до +2… +7 °C, ожидаются температурные рекорды.

— Январь 2025 года может стать одним из самых теплых за всю историю регулярных метеоизмерений, повторив рекордный январь 2020 года со среднемесячной температурой воздуха +0,1 °C, — рассказали в «Фобосе».

В Москве последняя неделя января, по прогнозам специалистов, начнется с апрельской погоды. Ночью и утром будут лить дожди, а потом температура поднимется до +4… +6 °C.

— Такое тепло на 10 °C превышает норму и по климату соответствуют четвертому апреля, — рассказали в «Фобосе».

Февраль, вероятно, тоже станет аномально теплым.

— И зима вряд ли порадует. Как и январь, февраль тоже на большей части Русской равнины прогнозируется как минимум на 4–7 °C выше среднемесячной нормы с небольшим недобором осадков. В заключительном месяце зимы не видно ни одной волны серьезного арктического вторжения, — рассказали специалисты.

Умеренные холода могут вернуться в марте, но в первый месяц весны, по прогнозам, тоже будет на несколько градусов теплее нормы. Дождей, по прогнозам экспертов, будет мало. Как весной, так и летом.

— Аномально теплая зима плавно перейдет в теплую весну с рекордно ранним и слабым половодьем, которая передаст эстафету относительно умеренному лету. В грядущем весенне-летнем сезоне ожидается определенный дефицит небесной влаги, что спровоцирует преждевременный старт пожароопасному сезону, — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням

По данным Гидрометцентра, в ночь на 27 января +1 °C, облачно, снег с дождем. Днем +4 °C, небо снова будет затянуто тучами, осадки сохранятся.

Ночью 28 января +2 °C, временами снег с дождем. Днем +3 °C, облачно, но без осадков.

В ночь на 29 января температура опустится до 0 °C, снова ожидают снег с дождем. Днем +4 °C, небольшой дождь.

Ночью 30 января +2 °C. Днем +4 °C, временами небольшой дождь.

В ночь 31 января прогнозируют +1 °C, временами снег с дождем. Днем +2 °C, солнце выглянет из-за облаков.