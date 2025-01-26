НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 753мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 98,26
EUR 103,19
Как нормализовать давление
Певец Шура — про «Оземпик»
Девушка выпала из окна
Изнанка экстремального шоу
Сделал предложение на концерте
Когда откроют «Термоленд»
Дело о взятках
Денежные подработки для студентов
Погода выходных
Задержан рейс
Зима «Вряд ли порадует»: синоптики рассказали, какой будет погода в конце января и феврале

«Вряд ли порадует»: синоптики рассказали, какой будет погода в конце января и феврале

Стоит ли ждать температурных сюрпризов?

417
1 комментарий

Что будет с погодой в феврале

Источник:

В Ярославской области прогнозируют потепление. В центре «Фобос» рассказали, что на предстоящей неделе столбики термометров в Центральной России дотянутся до +2… +7 °C, ожидаются температурные рекорды.

— Январь 2025 года может стать одним из самых теплых за всю историю регулярных метеоизмерений, повторив рекордный январь 2020 года со среднемесячной температурой воздуха +0,1 °C, — рассказали в «Фобосе».

В Москве последняя неделя января, по прогнозам специалистов, начнется с апрельской погоды. Ночью и утром будут лить дожди, а потом температура поднимется до +4… +6 °C.

— Такое тепло на 10 °C превышает норму и по климату соответствуют четвертому апреля, — рассказали в «Фобосе».

Февраль, вероятно, тоже станет аномально теплым.

— И зима вряд ли порадует. Как и январь, февраль тоже на большей части Русской равнины прогнозируется как минимум на 4–7 °C выше среднемесячной нормы с небольшим недобором осадков. В заключительном месяце зимы не видно ни одной волны серьезного арктического вторжения, — рассказали специалисты.

Умеренные холода могут вернуться в марте, но в первый месяц весны, по прогнозам, тоже будет на несколько градусов теплее нормы. Дождей, по прогнозам экспертов, будет мало. Как весной, так и летом.

— Аномально теплая зима плавно перейдет в теплую весну с рекордно ранним и слабым половодьем, которая передаст эстафету относительно умеренному лету. В грядущем весенне-летнем сезоне ожидается определенный дефицит небесной влаги, что спровоцирует преждевременный старт пожароопасному сезону, — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням

По данным Гидрометцентра, в ночь на 27 января +1 °C, облачно, снег с дождем. Днем +4 °C, небо снова будет затянуто тучами, осадки сохранятся.

Ночью 28 января +2 °C, временами снег с дождем. Днем +3 °C, облачно, но без осадков.

В ночь на 29 января температура опустится до 0 °C, снова ожидают снег с дождем. Днем +4 °C, небольшой дождь.

Ночью 30 января +2 °C. Днем +4 °C, временами небольшой дождь.

В ночь 31 января прогнозируют +1 °C, временами снег с дождем. Днем +2 °C, солнце выглянет из-за облаков.

К ночи 1 февраля температура впервые опустится до минусовых показателей, -2 °C, облачно. Днем -1 °C. Снегопада не ждут.

ПО ТЕМЕ
Погода Фобос Прогнозы Февраль
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
16 минут
Глядя на всё вокруг думаешь что это надо обязательно защищать от натовцев а то отнимут и будут здесь "жить"
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление