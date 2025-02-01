Тамара Глоба назвала главных везунчиков февраля: гороскоп для всех знаков зодиака

Февраль — месяц под управлением Урана и Сатурна. Первый станет катализатором для нестандартных решений, полета мыслей для будущих свершений. Уран также планета свободы, которая мотивирует выходить за рамки, нарушать устои и избавляться от любых оков. Сатурн же поможет в феврале сконцентрироваться на одной цели, в какие-то моменты включить холодный расчет и не разбрасываться ресурсами. А что принесет февраль каждому знаку зодиака, рассказала астролог Тамара Глоба.
Овен
Февраль для Овнов — самое удачное время для начала строительства. Строительства планов, касающихся друзей и родных. Главное в этом деле — прислушиваться к себе. Давно интуиция не выручала вас так, как это будет в феврале.
— У рожденных под знаком Овна в этом месяце просыпаются интуиция, предчувствие, предвидение, то, что пригодится в будущем и откроется как перспектива, — рассказала Тамара Глоба.
В то же время в феврале у Овнов могут возникнуть нерешенные вопросы с домом или родителями. С 21 февраля стоит быть осторожными с деньгами, есть возможность ошибиться в расчетах или угодить в лапы мошенников.
Телец
Если вы давно ждали карьерного роста, то в феврале начальство точно обратит на вас внимание. Стройте планы, договаривайтесь о более высокой зарплате — руководство поддержит ваши идеи. Если же вы задумались о повышении квалификации или получении новой профессии, не откладывайте эту идею в долгий ящик.
— В феврале у Тельцов хорошие возможности для творчества, для построения перспектив, а также для решения вопросов, которые связаны с обучением, — поделилась астролог.
В погоне за новой должностью или премией не забывайте про здоровье.
Вторая половина месяца идеально подойдет, чтобы поехать на источники, в санаторий или любое другое место, где можно отдохнуть телом и душой.
Близнецы
Близнецы в феврале могут услышать от близких людей: «Ну ты и лягушка-путешественница!» Много поездок, встреч, новых знакомств, возможно, даже с людьми из других стран — всё это в ближайшее время вам гарантировано.
В феврале вы также сможете подзаработать или пройти полезное обучение. Чтобы всё не оказалось впустую, не забывайте о своих старых связях и новых знакомствах.
— Во второй половине месяца перспективы, которые вы наметите в первой половине февраля, принесут вам удачу в делах, связанных с карьерой, но необходимо считаться с интересами других людей, — советует Тамара Глоба.
Рак
В феврале Ракам поступит выгодное предложение, которое поможет им изменить жизнь. Оно может касаться личной жизни или здоровья.
Во второй половине месяца состоится полезная поездка, во время которой вы сможете заработать и завести новые знакомства.
— Вдали от дома воплощаются ваши мечты. Вы строите свое новое мировоззрение. Это период погони за идеалами и, вполне возможно, они воплотятся, — поделилась астролог.
В этом месяце в Раках также проснутся отличные ораторы, так что не бойтесь выступать и создавать новые компании.
Лев
Львы в феврале смогут попробовать себя в качестве наставников. Не переживайте из-за потраченного времени на обучение других людей — это вернется сторицей. Кроме этого, работая в команде, Львам нужно ослабить вожжи и доверить часть своих задач другим людям — от этого выиграют все.
И не забывайте о семье — она в феврале будет особенно нуждаться в вашей поддержке и заботе.
— Поддержите семью, поддержите своих партнеров, и в таком случае ваши дела пойдут удачно, — рекомендует Тамара Глоба.
Месяц будет удачным для далеких поездок и творческих экспериментов. Вы найдете опору в этих начинаниях и сможете прийти к отличным результатам.
Дева
Ваша умственная деятельность в феврале возрастет вдвое и соответственно начнет пополняться знаниями. Каждое новое знакомство, даже неожиданная встреча, принесет вам возможность пополнить свой интеллектуальный запас.
— Это время новых возможностей, знакомств с профессионалами в разных областях, особенно в тех, которые вас интересуют, — рассказала астролог.
Не бойтесь совершить ошибку, ведь в любой проблеме вам помогут близкие друзья.
Весы
Все труды, что вы вложите в работу в феврале, будут работать на вас целый год. Особую роль в этом месяце сыграют дети — они помогут определиться с планами на будущее и станут полезным источником информации.
— Для рожденных под знаком Весы февраль наполнен массой вариантов, которые дает жизнь, это возможности любви, интересных встреч, приятных знакомств, — обращает внимание Тамара Глоба.
Знакомства ждут Весов в самых неожиданных местах, например в театре, на концерте или в кинотеатре.
А вот чего Весам в феврале лучше избегать, так это ссор с близкими людьми. Даже небольшие размолвки могут привести к полному разрыву отношений.
Скорпион
Весь февраль дом Скорпионов — полная чаша. К вам стремятся не только родственники и коллеги, но также давние друзья и потенциальные партнеры. Хотите вы этого или нет, но придется уделить внимание каждому из них, а заодно и своему дому. Возможно, понадобится купить новые вещи для интерьера и комфортной жизни. Может быть, вы давно хотели обновить коллекцию бытовой техники? Сейчас самое время.
Кроме того, февраль для вас — подходящее время для того, чтобы заняться здоровьем, вопросами красоты, преобразованием своей внешности.
Что точно будет радовать Скорпионов в феврале, так это дети и дальние путешествия. Поездки, кстати, подарят вам новый заряд сил, так что не упускайте возможностей.
Стрельцы
Стрельцов в феврале ждут новые знакомства. Как деловые, так и дружеские. Из полученных связей вы почерпнете полезные знания и бесценный опыт. Имейте в виду: всё это пригодится вам до конца года.
— Новые возможности, договоры, переговоры, встречи откроют для вас перспективы будущего, — заверяет астролог. — Но для того чтобы обновить свои знания в жизнь, вам будет необходимо вкладываться, и не только энергетически, но и финансово.
Вторую половину месяца вам предстоит провести дома. Вы будете заботиться о детях и родителях, беречь свой дом и родных от проблем и опасностей.
Козерог
Вам весь месяц придется сражаться с конкурентами. Но, как это ни парадоксально, именно противники в конечном итоге помогут вам стать лучше.
— Близкие люди, родные и те, кто вас любит и готов поддержать, придут вам на помощь. Вместе с ними вы займетесь интеллектуальными программами и научитесь решать бытовые вопросы, — дает прогноз Тамара Глоба.
Февраль Козерогам подходит для заработка, особенно за счет интеллекта. Но это не единственный вариант, чтобы достичь успеха на работе в ближайший месяц.
Водолей
Вам в феврале предстоит пересмотреть свои планы на будущее и много работать. В кругу близких возможны перемены, но те люди, что останутся с вами до конца, поддержат в трудную минуту и помогут с рабочими задачами.
— Вторая половина месяца принесет финансовую реализацию. Но будьте экономны и внимательны. Постарайтесь не распыляться и не разбрасываться деньгами, — предупреждает астролог.
Вы откроете в себе талант к писательству и созданию интернет-проектов. Новое дело так сильно вас увлечет, что вы найдете ресурс, чтобы учиться и узнавать больше о новой для себя сфере.
Рыбы
Для вас февраль начнется с крупных перемен. Немалую роль в этом сыграют близкие. Кроме того, вы получите долгожданное признание в деле, которым давно занимались.
— В течение месяца вас ждет успех, связанный с вопросами деторождения, спорта, творчества, построения планов на будущее и вопросами, которые принесут интеллектуальные возможности, — рассказала Тамара Глоба.
Принимая важные решения, опирайтесь на интуицию. В феврале она будет работать у вас с двойной силой.