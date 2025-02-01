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Развлечения обзор Тамара Глоба назвала главных везунчиков февраля: гороскоп для всех знаков зодиака

Тамара Глоба назвала главных везунчиков февраля: гороскоп для всех знаков зодиака

Кое-кто откроет новое дыхание с первых дней месяца

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Главная задача многих знаков в этом месяце&nbsp;— научиться принимать помощь и работать в команде, но есть нюансы | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаГлавная задача многих знаков в этом месяце&nbsp;— научиться принимать помощь и работать в команде, но есть нюансы | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Главная задача многих знаков в этом месяце — научиться принимать помощь и работать в команде, но есть нюансы

Источник:

Февраль — месяц под управлением Урана и Сатурна. Первый станет катализатором для нестандартных решений, полета мыслей для будущих свершений. Уран также планета свободы, которая мотивирует выходить за рамки, нарушать устои и избавляться от любых оков. Сатурн же поможет в феврале сконцентрироваться на одной цели, в какие-то моменты включить холодный расчет и не разбрасываться ресурсами. А что принесет февраль каждому знаку зодиака, рассказала астролог Тамара Глоба.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрельцы
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Февраль для Овнов — самое удачное время для начала строительства. Строительства планов, касающихся друзей и родных. Главное в этом деле — прислушиваться к себе. Давно интуиция не выручала вас так, как это будет в феврале.

— У рожденных под знаком Овна в этом месяце просыпаются интуиция, предчувствие, предвидение, то, что пригодится в будущем и откроется как перспектива, — рассказала Тамара Глоба.

В то же время в феврале у Овнов могут возникнуть нерешенные вопросы с домом или родителями. С 21 февраля стоит быть осторожными с деньгами, есть возможность ошибиться в расчетах или угодить в лапы мошенников.

2

Телец

Если вы давно ждали карьерного роста, то в феврале начальство точно обратит на вас внимание. Стройте планы, договаривайтесь о более высокой зарплате — руководство поддержит ваши идеи. Если же вы задумались о повышении квалификации или получении новой профессии, не откладывайте эту идею в долгий ящик.

— В феврале у Тельцов хорошие возможности для творчества, для построения перспектив, а также для решения вопросов, которые связаны с обучением, — поделилась астролог.

В погоне за новой должностью или премией не забывайте про здоровье.

Вторая половина месяца идеально подойдет, чтобы поехать на источники, в санаторий или любое другое место, где можно отдохнуть телом и душой.

3

Близнецы

Близнецы в феврале могут услышать от близких людей: «Ну ты и лягушка-путешественница!» Много поездок, встреч, новых знакомств, возможно, даже с людьми из других стран — всё это в ближайшее время вам гарантировано.

В феврале вы также сможете подзаработать или пройти полезное обучение. Чтобы всё не оказалось впустую, не забывайте о своих старых связях и новых знакомствах.

— Во второй половине месяца перспективы, которые вы наметите в первой половине февраля, принесут вам удачу в делах, связанных с карьерой, но необходимо считаться с интересами других людей, — советует Тамара Глоба.

4

Рак

В феврале Ракам поступит выгодное предложение, которое поможет им изменить жизнь. Оно может касаться личной жизни или здоровья.

Во второй половине месяца состоится полезная поездка, во время которой вы сможете заработать и завести новые знакомства.

— Вдали от дома воплощаются ваши мечты. Вы строите свое новое мировоззрение. Это период погони за идеалами и, вполне возможно, они воплотятся, — поделилась астролог.

В этом месяце в Раках также проснутся отличные ораторы, так что не бойтесь выступать и создавать новые компании.

5

Лев

Львы в феврале смогут попробовать себя в качестве наставников. Не переживайте из-за потраченного времени на обучение других людей — это вернется сторицей. Кроме этого, работая в команде, Львам нужно ослабить вожжи и доверить часть своих задач другим людям — от этого выиграют все.

И не забывайте о семье — она в феврале будет особенно нуждаться в вашей поддержке и заботе.

— Поддержите семью, поддержите своих партнеров, и в таком случае ваши дела пойдут удачно, — рекомендует Тамара Глоба.

Месяц будет удачным для далеких поездок и творческих экспериментов. Вы найдете опору в этих начинаниях и сможете прийти к отличным результатам.

6

Дева

Ваша умственная деятельность в феврале возрастет вдвое и соответственно начнет пополняться знаниями. Каждое новое знакомство, даже неожиданная встреча, принесет вам возможность пополнить свой интеллектуальный запас.

— Это время новых возможностей, знакомств с профессионалами в разных областях, особенно в тех, которые вас интересуют, — рассказала астролог.

Не бойтесь совершить ошибку, ведь в любой проблеме вам помогут близкие друзья.

7

Весы

Все труды, что вы вложите в работу в феврале, будут работать на вас целый год. Особую роль в этом месяце сыграют дети — они помогут определиться с планами на будущее и станут полезным источником информации.

— Для рожденных под знаком Весы февраль наполнен массой вариантов, которые дает жизнь, это возможности любви, интересных встреч, приятных знакомств, — обращает внимание Тамара Глоба.

Знакомства ждут Весов в самых неожиданных местах, например в театре, на концерте или в кинотеатре.

А вот чего Весам в феврале лучше избегать, так это ссор с близкими людьми. Даже небольшие размолвки могут привести к полному разрыву отношений.

8

Скорпион

Весь февраль дом Скорпионов — полная чаша. К вам стремятся не только родственники и коллеги, но также давние друзья и потенциальные партнеры. Хотите вы этого или нет, но придется уделить внимание каждому из них, а заодно и своему дому. Возможно, понадобится купить новые вещи для интерьера и комфортной жизни. Может быть, вы давно хотели обновить коллекцию бытовой техники? Сейчас самое время.

Кроме того, февраль для вас — подходящее время для того, чтобы заняться здоровьем, вопросами красоты, преобразованием своей внешности.

Что точно будет радовать Скорпионов в феврале, так это дети и дальние путешествия. Поездки, кстати, подарят вам новый заряд сил, так что не упускайте возможностей.

9

Стрельцы

Стрельцов в феврале ждут новые знакомства. Как деловые, так и дружеские. Из полученных связей вы почерпнете полезные знания и бесценный опыт. Имейте в виду: всё это пригодится вам до конца года.

— Новые возможности, договоры, переговоры, встречи откроют для вас перспективы будущего, — заверяет астролог. — Но для того чтобы обновить свои знания в жизнь, вам будет необходимо вкладываться, и не только энергетически, но и финансово.

Вторую половину месяца вам предстоит провести дома. Вы будете заботиться о детях и родителях, беречь свой дом и родных от проблем и опасностей.

10

Козерог

Вам весь месяц придется сражаться с конкурентами. Но, как это ни парадоксально, именно противники в конечном итоге помогут вам стать лучше.

— Близкие люди, родные и те, кто вас любит и готов поддержать, придут вам на помощь. Вместе с ними вы займетесь интеллектуальными программами и научитесь решать бытовые вопросы, — дает прогноз Тамара Глоба.

Февраль Козерогам подходит для заработка, особенно за счет интеллекта. Но это не единственный вариант, чтобы достичь успеха на работе в ближайший месяц.

11

Водолей

Вам в феврале предстоит пересмотреть свои планы на будущее и много работать. В кругу близких возможны перемены, но те люди, что останутся с вами до конца, поддержат в трудную минуту и помогут с рабочими задачами.

— Вторая половина месяца принесет финансовую реализацию. Но будьте экономны и внимательны. Постарайтесь не распыляться и не разбрасываться деньгами, — предупреждает астролог.

Вы откроете в себе талант к писательству и созданию интернет-проектов. Новое дело так сильно вас увлечет, что вы найдете ресурс, чтобы учиться и узнавать больше о новой для себя сфере.

12

Рыбы

Для вас февраль начнется с крупных перемен. Немалую роль в этом сыграют близкие. Кроме того, вы получите долгожданное признание в деле, которым давно занимались.

— В течение месяца вас ждет успех, связанный с вопросами деторождения, спорта, творчества, построения планов на будущее и вопросами, которые принесут интеллектуальные возможности, — рассказала Тамара Глоба.

Принимая важные решения, опирайтесь на интуицию. В феврале она будет работать у вас с двойной силой.

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