Тамара Глоба назвала главных везунчиков февраля: гороскоп для всех знаков зодиака

Февраль для Овнов — самое удачное время для начала строительства. Строительства планов, касающихся друзей и родных. Главное в этом деле — прислушиваться к себе. Давно интуиция не выручала вас так, как это будет в феврале.

— У рожденных под знаком Овна в этом месяце просыпаются интуиция, предчувствие, предвидение, то, что пригодится в будущем и откроется как перспектива, — рассказала Тамара Глоба.

В то же время в феврале у Овнов могут возникнуть нерешенные вопросы с домом или родителями. С 21 февраля стоит быть осторожными с деньгами, есть возможность ошибиться в расчетах или угодить в лапы мошенников.