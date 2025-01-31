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Бизнес эксклюзив В Ярославле начались массовые проверки в популярных магазинах с дешевыми продуктами

В Ярославле начались массовые проверки в популярных магазинах с дешевыми продуктами

Ранее об этом просил депутат Госдумы

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4 комментария
Сотрудники Роспотребнадзора проверят магазины «Светофор» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСотрудники Роспотребнадзора проверят магазины «Светофор» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сотрудники Роспотребнадзора проверят магазины «Светофор»

Источник:

В Ярославской области начались массовые проверки в магазинах «Светофор». Как сообщил источник 76.RU, сотрудники регионального Роспотребнадзора изучают работу точек продажи.

— Проверки проводятся, — сообщил источник портала.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в Ярославле и окрестностях работают семь дискаунтеров.

Адреса магазинов «Светофор» в Ярославле:

  • улица Большая Федоровская, 125А;

  • улица Громова, 9;

  • Промышленная улица, 3, деревня Кузнечиха;

  • улица Папанина, 5А;

  • Дачная улица, 15, поселок Нагорный;

  • Тормозное шоссе, 120, строение 2;

  • улица Ветеранов, 32.

Судя по карте, в Ярославле работают семь магазинов «Светофор» | Источник: Яндекс.КартыСудя по карте, в Ярославле работают семь магазинов «Светофор» | Источник: Яндекс.Карты

Судя по карте, в Ярославле работают семь магазинов «Светофор»

Источник:

Напомним, в конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил проверить магазины по России после жалоб поставщиков о несоблюдении закона о маркировке товара и технических регламентов о производстве продуктов.

Согласно сайту торговой сети, формат магазинов «Светофор» — «жесткий» дискаунтер, который обеспечивает население товарами по самым низким в регионе ценам. Достичь этого, по данным самого же дискаунтера, удается за счет прямой работы с производителями, минимальной торговой надбавки, ассортименту, который позволяет покупателям не переплачивать за бренд.

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Напомним, сеть магазинов «Светофор» появилась в конце 2000-х. Ее основала красноярская семья бизнесменов Валентина и Иван Шнайдеры, их сыновья Сергей и Андрей. По последним данным, в сеть входят 2200 одноименных магазинов и гипермаркетов «Маяк». Товары в них поставляют через более чем 100 логистических центров. Сеть занимает пятую позицию в списке крупнейших ретейлеров России после X5 Group, «Магнита», «Красное&Белое» и «Ленты».

Как ранее сообщали наши коллеги из NGS24.RU, 57-летний Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером. Forbes оценил его состояние за 2023 год в 1,4 миллиарда долларов. Семья Шнайдеров в рейтинге журнала стоит на 96-м месте. Общая выручка всего бизнеса семьи, по данным «Контур.Фокуса», в 2023-м достигла 101,6 миллиарда, чистая прибыль — 11,1 миллиарда.

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Магазин Светофор Дискаунтер Роспотребнадзор Проверки
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Комментарии
4
Гость
11 минут
Я бы все сети закрыл и вернул обычные магазины с прилавком и продавцом,чтоб не воровали сыр и масло!
Гость
14 минут
Вытесняют слабых конкурентов. Народ не должен экономить, нужно выскребать все монетки из карманов.
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