В Ярославле начались массовые проверки в популярных магазинах с дешевыми продуктами

Сотрудники Роспотребнадзора проверят магазины «Светофор» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области начались массовые проверки в магазинах «Светофор». Как сообщил источник 76.RU, сотрудники регионального Роспотребнадзора изучают работу точек продажи.

— Проверки проводятся, — сообщил источник портала.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в Ярославле и окрестностях работают семь дискаунтеров.

Адреса магазинов «Светофор» в Ярославле:

улица Большая Федоровская, 125А;

улица Громова, 9;

Промышленная улица, 3, деревня Кузнечиха;

улица Папанина, 5А;

Дачная улица, 15, поселок Нагорный;

Тормозное шоссе, 120, строение 2;

улица Ветеранов, 32.

Судя по карте, в Ярославле работают семь магазинов «Светофор» Источник: Яндекс.Карты











Напомним, в конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил проверить магазины по России после жалоб поставщиков о несоблюдении закона о маркировке товара и технических регламентов о производстве продуктов.

Согласно сайту торговой сети, формат магазинов «Светофор» — «жесткий» дискаунтер, который обеспечивает население товарами по самым низким в регионе ценам. Достичь этого, по данным самого же дискаунтера, удается за счет прямой работы с производителями, минимальной торговой надбавки, ассортименту, который позволяет покупателям не переплачивать за бренд.

Напомним, сеть магазинов «Светофор» появилась в конце 2000-х. Ее основала красноярская семья бизнесменов Валентина и Иван Шнайдеры, их сыновья Сергей и Андрей. По последним данным, в сеть входят 2200 одноименных магазинов и гипермаркетов «Маяк». Товары в них поставляют через более чем 100 логистических центров. Сеть занимает пятую позицию в списке крупнейших ретейлеров России после X5 Group, «Магнита», «Красное&Белое» и «Ленты».