В Ярославле начались массовые проверки в популярных магазинах с дешевыми продуктами

В Ярославской области начались массовые проверки в магазинах «Светофор». Как сообщил источник 76.RU, сотрудники регионального Роспотребнадзора изучают работу точек продажи.
— Проверки проводятся, — сообщил источник портала.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в Ярославле и окрестностях работают семь дискаунтеров.
Адреса магазинов «Светофор» в Ярославле:
улица Большая Федоровская, 125А;
улица Громова, 9;
Промышленная улица, 3, деревня Кузнечиха;
улица Папанина, 5А;
Дачная улица, 15, поселок Нагорный;
Тормозное шоссе, 120, строение 2;
улица Ветеранов, 32.
Напомним, в конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил проверить магазины по России после жалоб поставщиков о несоблюдении закона о маркировке товара и технических регламентов о производстве продуктов.
Согласно сайту торговой сети, формат магазинов «Светофор» — «жесткий» дискаунтер, который обеспечивает население товарами по самым низким в регионе ценам. Достичь этого, по данным самого же дискаунтера, удается за счет прямой работы с производителями, минимальной торговой надбавки, ассортименту, который позволяет покупателям не переплачивать за бренд.
Напомним, сеть магазинов «Светофор» появилась в конце 2000-х. Ее основала красноярская семья бизнесменов Валентина и Иван Шнайдеры, их сыновья Сергей и Андрей. По последним данным, в сеть входят 2200 одноименных магазинов и гипермаркетов «Маяк». Товары в них поставляют через более чем 100 логистических центров. Сеть занимает пятую позицию в списке крупнейших ретейлеров России после X5 Group, «Магнита», «Красное&Белое» и «Ленты».
Как ранее сообщали наши коллеги из NGS24.RU, 57-летний Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером. Forbes оценил его состояние за 2023 год в 1,4 миллиарда долларов. Семья Шнайдеров в рейтинге журнала стоит на 96-м месте. Общая выручка всего бизнеса семьи, по данным «Контур.Фокуса», в 2023-м достигла 101,6 миллиарда, чистая прибыль — 11,1 миллиарда.