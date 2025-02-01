А где снег? Гуляем по весеннему Ярославлю в разгар зимы. Фоторепортаж

Аномальная погода накрыла Ярославль. На улице 31 января, а по ощущениям — середина марта. Горожане достали весенние куртки, рыбаки всё так же рискуют, пытаясь выудить рыбу на тонком льду, а лыжники снарядились лыжероллерами.
Правда, продлится такая погода недолго. С февралем в Центральную Россию придут снегопады и морозы.
— В начале февраля в центральную часть европейской территории России начнет возвращаться зима. Насколько серьезно придавят морозы, сейчас говорить сложно. В Московском регионе в ночные часы вполне можно ожидать понижение температуры воздуха до -7… -10 градусов. Не исключено, что в первой половине февраля в некоторых районах области возможны заморозки до -10… -15 градусов.
В этом фоторепортаже показываем весенние улицы Ярославля.