А где снег? Гуляем по весеннему Ярославлю в разгар зимы. Фоторепортаж

Снега нет, поэтому приходится выкручиваться из ситуации Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Аномальная погода накрыла Ярославль. На улице 31 января, а по ощущениям — середина марта. Горожане достали весенние куртки, рыбаки всё так же рискуют, пытаясь выудить рыбу на тонком льду, а лыжники снарядились лыжероллерами.

Правда, продлится такая погода недолго. С февралем в Центральную Россию придут снегопады и морозы.

— В начале февраля в центральную часть европейской территории России начнет возвращаться зима. Насколько серьезно придавят морозы, сейчас говорить сложно. В Московском регионе в ночные часы вполне можно ожидать понижение температуры воздуха до -7… -10 градусов. Не исключено, что в первой половине февраля в некоторых районах области возможны заморозки до -10… -15 градусов.

В этом фоторепортаже показываем весенние улицы Ярославля.

На берегу Которосли атмосферно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Если выйдет солнце, то можно и позагорать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Льда почти не осталось Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Страха у рыбаков совсем нет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На набережной снег будто и не лежал Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











День был солнечным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А вот и почки раскрываться начали в конце января Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А где снег? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Весенняя погода дарит вдохновение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Медвежий овраг снова зеленый Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На катке всё так же много народу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Самый чистый снег в центре можно найти у катка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Губернаторский сад оттаял от снега Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









