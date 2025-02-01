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Зима Город фоторепортаж А где снег? Гуляем по весеннему Ярославлю в разгар зимы. Фоторепортаж

А где снег? Гуляем по весеннему Ярославлю в разгар зимы. Фоторепортаж

Атмосферные кадры с улиц города

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1 комментарий
Снега нет, поэтому приходится выкручиваться из ситуации | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСнега нет, поэтому приходится выкручиваться из ситуации | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Снега нет, поэтому приходится выкручиваться из ситуации

Источник:

Аномальная погода накрыла Ярославль. На улице 31 января, а по ощущениям — середина марта. Горожане достали весенние куртки, рыбаки всё так же рискуют, пытаясь выудить рыбу на тонком льду, а лыжники снарядились лыжероллерами.

Правда, продлится такая погода недолго. С февралем в Центральную Россию придут снегопады и морозы.

— В начале февраля в центральную часть европейской территории России начнет возвращаться зима. Насколько серьезно придавят морозы, сейчас говорить сложно. В Московском регионе в ночные часы вполне можно ожидать понижение температуры воздуха до -7… -10 градусов. Не исключено, что в первой половине февраля в некоторых районах области возможны заморозки до -10… -15 градусов.

В этом фоторепортаже показываем весенние улицы Ярославля.

На берегу Которосли атмосферно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа берегу Которосли атмосферно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На берегу Которосли атмосферно

Источник:
Если выйдет солнце, то можно и позагорать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсли выйдет солнце, то можно и позагорать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если выйдет солнце, то можно и позагорать

Источник:
Льда почти не осталось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛьда почти не осталось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Льда почти не осталось

Источник:
Страха у рыбаков совсем нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтраха у рыбаков совсем нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Страха у рыбаков совсем нет

Источник:
На набережной снег будто и не лежал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа набережной снег будто и не лежал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На набережной снег будто и не лежал

Источник:
День был солнечным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДень был солнечным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

День был солнечным

Источник:
А вот и почки раскрываться начали в конце января | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот и почки раскрываться начали в конце января | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и почки раскрываться начали в конце января

Источник:
А где снег? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА где снег? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А где снег?

Источник:
Весенняя погода дарит вдохновение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВесенняя погода дарит вдохновение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Весенняя погода дарит вдохновение

Источник:
Медвежий овраг снова зеленый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедвежий овраг снова зеленый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медвежий овраг снова зеленый

Источник:
На катке всё так же много народу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа катке всё так же много народу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На катке всё так же много народу

Источник:
Самый чистый снег в центре можно найти у катка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамый чистый снег в центре можно найти у катка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самый чистый снег в центре можно найти у катка

Источник:
Губернаторский сад оттаял от снега | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГубернаторский сад оттаял от снега | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернаторский сад оттаял от снега

Источник:
На набережной растаял снег и пробежки стали удобнее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа набережной растаял снег и пробежки стали удобнее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На набережной растаял снег и пробежки стали удобнее

Источник:
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Комментарии
1
Гость
23 минуты
Радуйтесь что всё растаяло а то продолжали бы на коленях ползать по льду
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