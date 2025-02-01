Ноги стирались до кровавых мозолей: история о том, как россиянка скинула 25 килограммов и остается стройной 15 лет

Ольге 44 года, после того, как похудела, она наслаждается своей фигурой Источник: Ольга Никишина











Ольга Никишина думала, что пышная фигура досталась ей по наследству. От лишних килограммов она страдала с малых лет: в детсаду и школе была одной из самых крупных девочек. Тяжело было заниматься спортом, поэтому нередко прогуливала уроки. Приобрести фигуру мечты удалось, лишь повзрослев. О том, как худела на 25 килограммов и как сохраняет результат уже больше десяти лет, читайте в материале 72.RU.

Хотела нравиться мальчикам, но всегда была с лишним весом

Ольге Никишиной 44 года. Она независимый партнер международной компании в области сбалансированного питания. Не замужем, детей нет.

Ольга призналась, что всегда была крупной. Даже если посмотреть на детсадовские снимки, можно заметить, как она выделялась на фоне других малышей. Но если в том возрасте лишние килограммы не мешали, то уже в школе юная Оля обросла комплексами.

— Я из тех людей, которые всю жизнь борются с лишним весом. Но я связывала его с генетикой, наследственностью, потому что моя мама после двух беременностей и родов боролась с лишним весом. Я, как и любая девочка, хотела выглядеть хорошо, быть стройной, нравиться мальчикам. В школе испытывала комплексы, было трудно на уроках физкультуры, поэтому я их или прогуливала, или брала справки об освобождении, — признается Ольга.

Наша героиня ненавидела спорт. Он слишком тяжело ей давался. Ольга видела маму, которая не могла похудеть, и искренне верила, что и у нее постройнеть не получится. И не отказывала себе во вредной еде, вела малоподвижный образ жизни.

— Вес прибавлялся с каждым годом, естественно, всё это отражалось на моем здоровье. Понятно, что пока ты подросток 15 лет, организм легко со всем справляется. Но где-то с двадцати лет начала замечать, что все-таки лишний вес сильно сказывается на самочувствии. У меня не было энергии уже с утра, не могла встать даже по будильнику, такой подъем казался чем-то нереальным. Были проблемы с каждым органом, который находится в желудочно-кишечном тракте, соответственно, внутри всё время что-то кололо, тянуло. Неприятно, но думала, что так и должно быть, — говорит Ольга.

Как начала бороться с лишним весом

Лишний вес сильно сказывался на самочувствии героини Источник: Ольга Никишина











И вот, будучи студенткой, Ольга все-таки решила заниматься своей фигурой. Она перепробовала все новомодные диеты. Изнуряла себя голодом. Скинуть вес удавалось, но ненадолго.

— Конечно же, я понимала, что с лишним весом надо бороться, пробовала, как и все девочки и женщины, обычные методы. Например, не ела после шести часов. Но диета давала временный результат, то есть пока соблюдаешь ее, скидываешь вес, но, как только она заканчивается, килограммы возвращаются, а иногда еще и с плюсом, — вспоминает Ольга.

Ни одна из диет не задержалась надолго в жизни нашей героини.

— Я была не готова всю жизнь сидеть на какой-то диете. Все эти ограничения, когда максимально убираешь из рациона хоть какую-то еду и сидишь на одних и тех же продуктах, которые, естественно, приедаются, надоедают, срыв неизбежен, — говорит Ольга.

Шли годы, а мечта о красивой фигуре так и оставалась мечтой. Ольга пробовала спорт, но никак не могла с ним подружиться.

— Из нестандартных способов — ходила на гипноз и кодирование от лишнего веса, кстати, за очень большие деньги, но ничего не помогло, — рассказывает Ольга.

Кровавые мозоли на ногах

Только в 29 лет в жизни Ольги случился переломный момент.

— Я не хотела мириться с лишним весом, но в то же время уже ни во что не верила. Всё изменилось, когда моя семья познакомилась с консультантом по питанию. Раз от лишних килограммов страдала не только я, но и мама с сестрой, мы понимали, что проблема передается по женской линии. Оказалось, что проблема в привычках питания, — говорит Ольга. — Нам предлагали купить продукцию определенной фирмы, мы к этому отнеслись скептически, но поскольку потеряли уже всякую надежду, то посовещались и согласились.

Ольга показала архивные фото Источник: Ольга Никишина











В итоге Ольга и ее мама с сестрой открыли для себя сбалансированное питание одной из известных компаний. И процесс пошел.

— Первый результат был хороший: за три месяца минус 11 килограммов. Это было не быстрое похудение, как на диете, но зато качественное — без голода. Мы заменили обычную еду на продукты компании, отказались от вредных продуктов и стали больше потреблять овощей и фруктов. Никаких подсчетов калорий, ничего.

Результат Ольге понравился, но она не ставила перед собой цели продолжать худеть. И только спустя еще пару месяцев, когда вес остановился, решила, что можно стройнеть и дальше. И потеряла 25 килограммов.

Ольга довольна своей внешностью Источник: Ольга Никишина











— При росте 170 сантиметров я начала худеть с 92 килограммов. Когда уменьшилась на 20 килограммов, визуально казалось, что ушли все 50. Я прямо сдулась. Ну и появилась следующая цель — минус еще 5 кило. И только тогда я стала любоваться собой. Пришло чувство гордости. Теперь я могу купить ту одежду, которая нравится, а не ту, которая может налезть. Летом можно носить платье и не бояться за ноги, которые трутся друг об друга до кровавых мозолей. Раньше к осени приходилось покупать новые брюки, потому что из-за полных ног штанины стирались до дыр, — вспоминает Ольга.

В свои 44 года Ольга чувствует себя здоровой и привлекательной. Она признается, что больше не боится ходить в гости или на мероприятие, где предполагается банкет, потому что нет соблазна наесться.

— Я начала разбираться в питании, понимать составы продуктов и задумываться, прежде чем положить что-то в рот, для чего организму это нужно. Я могу на мероприятии поесть, например, пиццы, но я не ем ее на ежедневной основе. У меня сбалансированный рацион, только натуральные продукты, и я не испытываю чувства голода, нет непреодолимой тяги к сладкому. Питание стало более осознанным. Вредные соусы научилась заменять. Например, на Новый год от оливье не отказывалась, просто заменила майонез на сметану, а колбасу на мясо индейки. Были и обычные блюда, но не в огромных количествах. В целом мне нравится эта система питания, она позволяет поддерживать результат в течение пятнадцати лет абсолютно комфортно. Я выгляжу и чувствую себя намного моложе своих лет, — добавляет Ольга.