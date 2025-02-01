«Прошу уволить из-за низкой зарплаты». Медик показал, сколько получает на самом деле

Медик из Екатеринбурга пожаловался на низкую зарплату и показал расчетку. Он работал в фельдшерско-акушерском пункте Полевской больницы Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Медик из Екатеринбурга полгода проработал в сельской местности, но уволился из-за низкой зарплаты. Он работал в фельдшерско-акушерском пункте в поселке Красная Горка — это в 4 километрах от города Полевского Свердловской области. Фельдшер показал, сколько денег получил за месяц, попросив не называть его имя.

Зарплата за декабрь 2024-го у сотрудника составила 22 тысячи рублей. Фельдшер устроился на работу в июле того же года, он не скрывает, что живет в Екатеринбурге, но решил пойти в ФАП Полевской больницы, когда президент ввел специальные выплаты для врачей.

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) — ближайшее для сельских жителей медицинское подразделение, в которое они могут обратиться за помощью.

— Мне пообещали зарплату 70 тысяч рублей, 30 из которых — дополнительные выплаты, 40 — основная зарплата, меня это устроило, я был готов ездить из Екатеринбурга пять дней в неделю. Но по факту первая зарплата пришла — 16 тысяч, я возмутился. Причем квиток выглядит как чек из магазина, не ясно ничего: за что заплачено, что удержано — мне так ни разу и не объяснили. Меня успокоили: будет больше, — рассказал фельдшер.

Это зарплата фельдшера за декабрь 2024 года, медик рассказал, что в конце месяца получил 11 тысяч. Рассчитывал на 13-ю зарплату, но и ее не было Источник: предоставлено героем публикации

Но зарплата оставалась прежней. Медик взял дополнительную работу — стал выходить на смены в бригаде скорой и вести прием в кабинете неотложной помощи.

— На совмещении трех должностей моя зарплата была 39 тысяч, — поделился он. — Потом я ушел из скорой и неотложного кабинета — и зарплата стала 20 тысяч рублей, это за пятидневку с 8 до 16 часов. Руководство отвечало: «Так у тебя же еще президентские». Но при чем тут они? Я шел на зарплату 40 тысяч.

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Красная Горка открыли в марте 2024 года. Местные СМИ пишут, что жители ждали этого 20 лет Источник: Oms66.ru

На прошлом месте работы фельдшер получал 70 тысяч и при устройстве сюда предупредил руководство, что на меньшую зарплату он не пойдет. Медик рассказал, что сначала ему просто обещали поднять зарплату, потом нашли причину этого не делать.

— Когда я в очередной раз пришел с вопросом про зарплату, мне ответили: «Ты план по диспансеризации не выполняешь». Я тогда им откровенно сказал: «Как я буду выполнять план, если я завожу в базу пациента, который хочет пройти диспансеризацию, а он там уже есть? Хотя человек говорит, что не проходил осмотр и не сдавал анализы». Заместитель главврача ответила мне на это: «Без комментариев». Один человек даже написал заявление на имя главврача, — говорит наш собеседник.

Он получил единовременную выплату по программе «Земский фельдшер» в размере 750 тысяч и собирался отработать в ФАПе пять лет — но принял решение вернуть деньги и уволиться.

Фельдшер рассказал, что некоторые пациенты приходили к нему на диспансеризацию, но в системе уже были данные о пройденном осмотре Источник: предоставлено героем публикации

— Мне нравилось работать с пациентами поселка, им тоже нравилась моя работа, они до сих пор мне пишут и звонят. Я бы работал там и дальше, если бы зарплата была 70 тысяч, как и обещали. Причем я даже по вызовам ездил на своей машине, и никто не компенсировал бензин. Вот так они относятся к медработникам. У фельдшеров на других ФАПах зарплата 40 тысяч без президентских выплат, например в Невьянской ЦГБ, — отметил наш собеседник.

В пресс-службе Полевской центральной городской больницы ответили на вопросы E1.RU по поводу жалоб фельдшера. Предположения о поддельной диспансеризации там отвергают.

— Сведения не соответствуют действительности, — заявили в больнице. — Данный текст никакими документами, кроме эмоций, не подтвержден. Голословно утверждать о нарушениях — это распространять фейковую информацию. По вопросу диспансеризации информация не нашла своего подтверждения, нарушений в ходе проверки не выявлено.

Представитель больницы посоветовал медику обратиться к главному врачу, чтобы разобраться. Ему обещают ответить на все вопросы.

В конце года медик решил уволиться и вернуть единовременную выплату, которую ранее получил по программе «Земский фельдшер» Источник: предоставлено героем публикации

— По предоставленному фото расчетного листа можно увидеть, что в декабре фельдшер получил кроме 11 087,44 еще и аванс в сумме 10 786,44. С остальными данными нужно разбираться индивидуально, так как фельдшер везде пишет анонимно. Еще раз предлагаем ему официально обратиться за пояснениями к руководству, — добавили в пресс-службе.

25 января Полевская ЦГБ разместила на сайте сервиса по поиску работы вакансию фельдшера с зарплатой от 30 до 80 тысяч рублей. Из чего складывается зарплата, в объявлении не уточняется.

«Медики проявляют наивность»: мнение эксперта

Андрей Коновал, оргсекретарь и сопредседатель профсоюза медработников «Действие», обратил внимание, что сейчас растут волнения среди среднего медперсонала из-за недовольства зарплатами.

— Особенно остро сейчас стоит вопрос с оплатой труда у среднего медперсонала, — считает Андрей Коновал. — Если у врачей зарплата за счет целевых показателей майских указов в 200% от средней по региону позволяет более-менее сводить концы с концами (пусть даже за счет существенных переработок), то со средним медперсоналом сложнее. У этой категории работников показатель майских указов в два раза ниже, причем из-за особенностей методики подсчета. Это не те 100% средней региональной зарплаты, которые афиширует Росстат, а существенно ниже.

Андрей Коновал считает, что установленный разрыв в два раза между врачами и средним медперсоналом уже изжил себя и, кроме того, не соответствует квалификационной сетке и сложности труда медицинских сестер и фельдшеров.

— Недовольство уровнем зарплаты среднего медперсонала особенно выросло, по нашим наблюдениям, в последний год на фоне нынешнего роста цен, — поделился эксперт. — Не забываем: если брать зарплаты в расчете на ставку, то есть без оплаты переработок и дополнительных нагрузок, то в обычном регионе в европейской части России (без зональных надбавок) она в большинстве случаев примерно такая и есть — от 20 до 30 тысяч на руки. На эти деньги, конечно, невозможно достойно жить.

Сопредседатель профсоюза отметил, что нередко медицинских работников заманивают в сельскую местность обещаниями высокой зарплаты, и многие верят работодателям на слово.

— Не знаю почему, но медики часто проявляют огромную наивность и даже не просят работодателя предъявить им ни проект трудового договора, ни положения об оплате труда, ни каких-то других юридически значимых доказательств, что зарплата будет такая, какую пообещали. Я бы рекомендовал медикам все-таки запрашивать проект трудового договора, прежде чем принимать решение о смене рабочего места, тем более с переездом. И если там вырисовываются цифры существенно меньше — задать конкретные вопросы: «За счет чего вы собираетесь платить ту зарплату, которую пообещали».

Эксперт считает, что медики зачастую проявляют наивность в вопросах оплаты труда Источник: Андрей Коновал / Vk.com

Андрей Коновал предположил: возможно, это будет какое-то допсоглашение к трудовому договору, персональный надбавочный коэффициент, но это всё должно быть документально закреплено.

— Я советую также искать контакты среди сотрудников, которые работают в этом учреждении на таких же или примерно таких же должностях, и смотреть, из чего складывается их зарплата. Администрация больниц может манипулировать стимулирующей частью фонда оплаты труда, размер которой может произвольно устанавливаться работодателем.

Эксперт объяснил: для того, чтобы разобраться в ситуации и понять, обманывали ли как-то медработника, правда ли что-то недоплачивали, нужно, помимо анализа расчетных листков, трудового договора и положения об оплате труда, добиваться и протоколов заседаний комиссий по начислению стимулирующих выплат, которые руководство обычно не показывает, а иногда их просто не оформляют должным образом.

— Для того чтобы это всё преодолеть, доказать, что вы, ребята, мне недоплачиваете или что вы меня дискриминируете в сравнении с другими работниками, нужно много сил и упорства, — сказал Андрей Коновал. — Простому медику это сделать трудно. Оказывается, ему проще уволиться и даже вернуть 700 тысяч выплаты, чем добиться правды.

Наш собеседник уверен: такому положению вещей способствует еще и слабость многих профсоюзных организаций, которые часто существуют номинально, а нередко и наоборот, помогают скорее начальству, а не рядовым работникам.

— У меня есть вопросы к расчетному листку этого фельдшера. Там почему-то фигурирует среди прочего налогооблагаемая сумма в 40 тысяч. Непонятно, как это бьется с 25 тысячами, которые он получил на руки за весь месяц. И вообще, по этой расчетке мало что понятно, это тоже нарушение. Работнику обязаны предоставлять четкую информацию, из чего именно складывается его заработная плата. Я бы посоветовал фельдшеру обратиться с этими расчетными листками и в прокуратуру, и в трудовую инспекцию.

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