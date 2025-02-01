Ушла из политики и стала сексапильной моделью: откровения участницы «Богини свиданий»

За несколько лет Дарья изменилась до неузнаваемости Источник: Дарья Пуртова / личный архив











23-летняя Дарья Пуртова из Архангельска прославилась благодаря популярному реалити-шоу на телеканале «Суббота!». Модель плюс-сайз не стала «богиней свиданий», но зато удивила всех смелыми образами. 29.RU поговорил с Дарьей о ее карьере в моделинге, о том, что осталось за кадром шоу, и о прошлом в молодежной политике, где была возможность стать чиновником или депутатом.

В этом видео наша землячка рассказывает про изнанку реалити-шоу Источник: Кристина Полевая / Городские медиа

«Планировала двигаться дальше в политике»

В школе Дарья активно занималась волонтерством, помогала проводить профориентационные мероприятия и другие проекты для молодежи, участвовала в программе «Ты предприниматель».

— Это были различные мероприятия, форумы, концерты. Я начала постепенно проникать в общественную жизнь Архангельска, это дало мне классный старт, в том числе для реализации себя. И в целом интересно было дальше продолжать, у нас развита молодежная политика, и молодцы ребята, которые этим занимаются, — рассказывает наша собеседница.

Дарья на приеме у губернатора Архангельской области в 2018 году Источник: Дарья Пуртова / личный архив











Также Дарья прошла школу парламентаризма в областном собрании депутатов. А в 2019 году уехала учиться в Санкт-Петербург.

— Я планировала остаться в политике, двигаться там дальше, — объясняет она. — Но в один момент, как и всей молодежи, захотелось уехать. Это, наверное, больше вопрос сепарации от родителей и взросления, чем проблемы с городом и областью. Я люблю Архангельск, для меня он теплый, обожаю людей здесь: они гостеприимные, радушные. Этот город навсегда в моем сердце. И я восхищаюсь людьми, которые продолжают там развиваться и строить карьеру.

Дарья любит бывать на родине Источник: Дарья Пуртова / личный архив

После вуза Дарья не захотела работать в найме и решила продолжать модельную карьеру — еще в студенчестве ее стали замечать бренды нижнего белья:

— Окончила Санкт-Петербургский технологический институт по направлению «производственный менеджмент», но не пошла работать по специальности. Были предложения и варианты, но выбрала свой путь. Тогда уже занималась съемками, были сотрудничества, и, соответственно, это стало приносить доход.

О Дарье узнали благодаря ее блогу. Первый опыт съемок был по бартеру.

— Бренд белья расширял размерную сетку, им нужна была модель. Они меня увидели в социальной сети и позвали, — вспоминает она. — Я начала вести блог со времен волонтерства в молодежной политике, делала это из интереса, внутреннего желания. И уже тогда знала, что это круто развивает тебя как личность, ты можешь самовыражаться, расширять свои социальные влияния. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы что-то рассказывать, записывать сторис.

Родные отнеслись к выбору Даши нормально:

— Мне повезло. Несмотря на то что родители — консерваторы, когда я начала сниматься в белье, они меня поддерживали. И я благодарна им.

Источник: purtoshaa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дарья чувствует себя комфортно перед камерой, не стесняется показываться в нижнем белье и даже без него.

— С детства, с подросткового периода у меня была стабильная самооценка. И несмотря на формы — понятно, что меня немного буллили в школе, — я всегда могла отстоять себя, свои интересы. Но когда начала сниматься, обрела еще большую уверенность, — рассказывает модель. — И считаю, что для девушек это классная фототерапия: раскрывать себя через съемки. И тело, и лицо — вообще фотография выдает все наши зажимы, по ней видно, какой человек.

Источник: purtoshaa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Про зарплаты в моделинге и стереотипы

Дарья Пуртова работает бельевой моделью через агентства Москвы и Санкт-Петербурга и на фрилансе. Она отмечает, что спрос на девушек с формами в индустрии растет:

— Я вошла в сферу в 21-м году, и к 25-му году очень изменилось отношение к девушкам плюс-сайз. Раньше никто не знал, кто такие модели плюс-сайз. Сейчас наконец-то всё больше российских брендов стали расширять свои размерные сетки, в массмаркетах стало намного проще найти вещи. Соответственно, конкуренция тоже растет. Но, как и в любой сфере, если ты знаешь свои сильные стороны, изюминки, что тебя отличает от другого, то будешь на плаву и у тебя будет работа.

Девушки плюс-сайз зарабатывают на моделинге по-разному. Всё зависит от проекта, опыта, личного бренда, индивидуальности:

— Это всё индивидуально, есть, условно, начинающие, это может быть полторы тысячи в час за каталожную съемку. Может быть и десять, двадцать тысяч в час, если это уже опытная модель. Да, есть и правила рынка. В целом где-то 100 тысяч (в месяц. — Прим. ред.) можно спокойно получать. У нас даже есть сообщество с коллегами-моделями, мы его назвали «Плюс-сайз профсоюз». Там больше ста девушек со всей России. Мы его создали, чтобы не было демпинга цен и мы могли обсуждать минимальный уровень оплаты. Потом это взаимоподдержка друг друга и всякие юридические моменты, которые могут возникать: ситуации с заказчиками, черный список.

Дарья не только модель, но и инфлюэнсер — снимает контент для брендов и выставляет его в своем блоге. В прошлом году она впервые заработала на путешествие Источник: purtoshaa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Работа моделей не так проста, как может показаться. Им приходится сталкиваться с определенными трудностями:

— Чаще всего все представляют себе только красивую картинку, итог. А что за этим итогом стоит? Большая команда, большая работа, десятичасовые съемки, неудобная обувь, одежда, — отмечает наша собеседница.

По словам Дарьи Пуртовой, в обществе также сложилось немало предубеждений о моделях с пышными формами:

— В том числе о том, что они не занимаются спортом, не следят за собой, едят всё подряд. Я не пропагандирую [плюс-сайз] через призму «забить на себя и свое тело», поддерживать форму, качество тела тоже нужно, чтобы это всё было красиво, ухоженно. Раньше я занималась легкой атлетикой, бегала спринты, потом закончила в связи с травмой. Сейчас это сайкл, стретчинг, танцы, минимальная активность — 10 тысяч шагов в день, правильный сон, вода, питание.

Вокруг плюс-сайз-моделинга очень много ходит стереотипов, которые, конечно, потихоньку разрушаются. Дарья Пуртова модель плюс-сайз

«Нужно понимать, что это шоу, тут нужны рейтинги»

Дарья Пуртова рассказала, что до «Богини свиданий» (16+) ее звали на «Давай поженимся» (16+), но она не захотела там участвовать: подумала, что еще слишком молода. Прошлым летом на модель вышли продюсеры канала «Суббота!», и всё сошлось:

— В моей жизни часто бывает так, что я не успею подумать о том, что чего-то хочу, как оно приходит. В мае записала в свой, скажем так, дневник желаний, что хочу сняться в шоу. И в июне прилетело предложение. Не было кастинга: редакторы заранее отбирают девчонок, и в основном они все яркие, живут свою лучшую жизнь. Недолго думая, я согласилась: решила, ну, классный опыт, и я свободная девушка. Формат понравился. Конечно, немного токсично, но ладно.

В реалити-шоу «Богиня свиданий» три героини устраивают свидания с потенциальным женихом, но только одна из них удостоится звания «Богиня свиданий». Побеждает та, которая наберет больше баллов. Оценки участницам ставят звездные эксперты — артисты и блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, стилист, ведущий фешен-программ Даниил Грачев, а также сам кавалер.

В кадре Дарья появлялась в пикантных нарядах. Чего только стоит ее костюм «школьницы» без нижнего белья.

В таких образах участницы шоу знакомились друг с другом Источник: Богиня свиданий / Rutube.ru











Костюм Дарьи был продуман до мелочей Источник: Дарья Пуртова / личный архив

— Я пришла на съемку, и в кадре было видно, что я в трусиках, а меня, наоборот, попросили (съемочная группа. — Прим. ред.) их снять. И за счет этого подогрели интерес аудитории, — рассказывает Дарья. — Девчонки, конечно, реально удивились, когда я пришла в таком образе.

Я до сих пор от себя в шоке, как я согласилась в таком [наряде] пойти на телеканал и чтобы меня увидела вся страна. Дарья Пуртова модель плюс-сайз

Ради съемок Дарья приехала в Москву на два дня. По ее словам, гонораров в шоу не предусмотрено, но участницам заплатили, пусть и совсем небольшую сумму:

— Я была в студии по 12 часов. Просто параллельно снимаются другие выпуски. И, соответственно, свидания и [знакомства] в квартире мы снимали где-то по пять-шесть часов. А из них выходит по факту пять минут — из этих пяти часов. То есть работа стоит колоссальная на самом деле за проектом. Морально тоже было непросто, несмотря на то, что у меня уже есть опыт в съемках, это всё равно другой формат, всё равно стресс.

Соперничество между участницами чувствовалось с первых минут. Дарья говорит, что за кадром всё было проще:

— Первое знакомство с девочками было, когда уже начались съемки и все мы пришли в студию, то есть это было наше первое впечатление. Все хотели казаться кринжовее, что ли. На самом деле уже после первого съемочного дня мы очень сдружились, сразу обменялись контактами и поняли, что все адекватные. Конечно, на съемочной площадке приходилось говорить друг другу не очень лестные слова, но нужно понимать, что это шоу, тут нужны рейтинги. И понятно, что команда подогревала интерес к тому, чтобы были всякие ситуации.

Потенциальный жених, за чье внимание боролись участницы, всячески давал понять, что Дарье ничего не светит. Ее такое поведение нисколько не задело.

— Сначала он вел себя адекватно, потом у него какой-то тумблер переключился — он вспомнил, зачем шел. Он занимается созданием контента, то есть изначально у него тоже была своя, конечно же, цель участия. Заранее готовил такие триггерные вопросы либо отвечал так, чтобы можно было сделать из этого дальше контент. Съязвить, подколоть, проверить, мою реакцию посмотреть. Конечно, я не знаю его в жизни, возможно, он такой и есть, но, судя по другим девчонкам, по тому, как он вел себя с ними, казалось, будто это заранее подготовленные моменты, — предполагает наша собеседница.

Источник: «Богиня свиданий» / Rutube.ru











Мы также спросили у Дарьи, реально ли, на ее взгляд, найти на таком проекте свою любовь.

— Мне кажется, есть процент реальных знакомств, но он мал. В большинстве случаев идут за медийностью, узнаваемостью, — отмечает она. — Был еще такой момент: нам не давали общаться с Павлом, когда, условно, происходила смена локаций. Разделяли специально, говорили: «Пообщайтесь в кадре».

О хейтерах и планах

На Дарью обрушилось много хейта в Сети, но к комментариям она относится спокойно:

— Когда вышел выпуск со мной, конечно, я получила много и гневных комментариев под видео, под выпуском. Много получила и слов поддержки, какая я молодец, какая яркая: сажусь на шпагат, занимаюсь [спортом] и в целом интересная личность.

Если хочешь двигаться дальше, развиваться, скажем, быть звездой, ты должен быть готов к хейту, гневным комментариям, недовольству. Ты не можешь нравиться всем. Но в основном я слышу восхищение тем, что гну свою линию и делаю то, что нравится. Дарья Пуртова модель плюс-сайз

Дарья не жалеет, что согласилась участвовать в шоу. Как минимум она получила интересный опыт:

— Есть девчонки из других выпусков, участницы, которые были очень удивлены комментариями, прямо расстроены, честно говоря. Я — нет. Я вообще не пожалела, что согласилась, и надеюсь, что меня дальше будут приглашать на различные интересные проекты и шоу.

После «Богини свиданий» Дарью пригласили сняться в еще одном проекте. В каком — пока секрет.