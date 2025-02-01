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Развлечения «Всю парковку заняли»: в Ярославль приехали киношные вагончики. Что снимают в центре

«Всю парковку заняли»: в Ярославль приехали киношные вагончики. Что снимают в центре

Горожане заметили съемочную группу на улице Терешковой

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4 комментария
В Ярославле начались съемки сериала для телеканала «Dомашний» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле начались съемки сериала для телеканала «Dомашний» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начались съемки сериала для телеканала «Dомашний»

Источник:

Днем, 31 января, в центре Ярославля припарковался съемочный «караван». Как обратил внимание читатель 76.RU, киногруппа остановилась неподалеку от Красной площади.

— На улице Терешковой снимают сериал. Проходил мимо, всю парковку заняли! Машин 7 приехало, по обе стороны припарковались. Звезд не видел, но говорят, что-то для ТВ снимают, — поделился читатель 76.RU.

Как озвучили на съемочной площадке, в городе начались съемки сериала для телеканала «Dомашний». Эту информацию подтвердили нашему порталу в пресс-службе телеканала.

Проект под рабочим названием «Под покровом надежды» (возрастной ценз авторами еще не определен. — Прим. ред.) будут снимать в Ярославле до 17 февраля. В тематической группе по набору массовки также анонсировали работу над проектом. Вероятно, среди ярославцев вскоре будут искать актеров массовых сцен.

Вагончики киношников заметили на улице Терешковой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВагончики киношников заметили на улице Терешковой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Стало известно, что за фильм снимают в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, что за фильм снимают в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Вероятно, в автобусе оборудовали гримерную | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВероятно, в автобусе оборудовали гримерную | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Съемки организует киностудия «Небо», в режиссерском кресле — Влад Николаев. Отметим, что Влад снял более 50 проектов, в том числе сериалы «Бедная Настя» (12+), «Метод Лавровой» (18+), «Карпов. Сезон третий» (16+) и другие картины.

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Комментарии
4
Гость
54 минуты
Вот это по нашему, а почему они не заплатили за парковочные места 🤔или они представители власти, перегораживать улицы
Гость
50 минут
Ярославль, постепенно становится Голливудом, Москва и Мосфильм отдыхает?
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