«Всю парковку заняли»: в Ярославль приехали киношные вагончики. Что снимают в центре

В Ярославле начались съемки сериала для телеканала «Dомашний» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Днем, 31 января, в центре Ярославля припарковался съемочный «караван». Как обратил внимание читатель 76.RU, киногруппа остановилась неподалеку от Красной площади.

— На улице Терешковой снимают сериал. Проходил мимо, всю парковку заняли! Машин 7 приехало, по обе стороны припарковались. Звезд не видел, но говорят, что-то для ТВ снимают, — поделился читатель 76.RU.

Как озвучили на съемочной площадке, в городе начались съемки сериала для телеканала «Dомашний». Эту информацию подтвердили нашему порталу в пресс-службе телеканала.

Проект под рабочим названием «Под покровом надежды» (возрастной ценз авторами еще не определен. — Прим. ред.) будут снимать в Ярославле до 17 февраля. В тематической группе по набору массовки также анонсировали работу над проектом. Вероятно, среди ярославцев вскоре будут искать актеров массовых сцен.